'नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं, अजान सुनना पसंद', हिंदू-मुस्लिम में फर्क नहीं करते विशाल, धर्म परिवर्तन पर किया कमेंट

एक वक्त टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रहे हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का रिश्ता लाइमलाइट में रहता था. ब्रेकअप के सालों बाद हिमांशी ने आसिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने बताया था कि आसिम उनका धर्म बदलवाना चाहते थे. हिमांशी के आरोपों को आसिम ने सिरे से नकारा है.

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आसिम-हिमांशी में कौन सच्चा?

एक्स कपल से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. बिग बॉस 13 में आसिम-हिमांशी संग स्क्रीन शेयर कर चुके विशाल आदित्य सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है. फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में विशाल ने कहा- इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने की दिक्कत तो है. अगर लोग खड़े होकर बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वो बात मैं मानूंगा नहीं. अब आसिम ने हिमांशी को बोला या नहीं बोला, इसपर मेरी टिप्पणी नहीं हो सकती. अगर ये इतनी बड़ी बात थी तो बहुत पहले बाहर आ जानी चाहिए थी. जब हिंदू और मुस्लिम डेट कर रहे होते हैं तो जो दिक्कतें संसार ने समझाई होती हैं, आप उसी पर चले जाते हो.

''अगर आपको ये बात मीडिया में लानी थी, तो इसे बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था. बहुत अच्छा रिश्ता रहने के बाद अलग हो गए, तो मत बोलो. अगर बुरा रहा है तो शुरू से पूरा बोलो. दुनिया को आधा सच और पूरा झूठ दोनों ही झूठ लगता है. मैं उन दोनों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा.''

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''जहां तक बात है हिंदू और मुस्लिम डेटिंग की तो, ऐसे रिश्ते में लड़के ही पावरफुल होते हैं. मुस्लिम लड़की कभी धर्मांतरण के लिए नहीं बोलेगी. ऐसे में उस हिंदू लड़के पर निर्भर करता है वो बात मानेगा या नहीं. ज्यादातर वक्त मुस्लिम लड़के ही ऐसी डिमांड रखते हैं. अगर आपको इतना डर लग रहा है तो उस रास्ते पर जाने से पहले बात कर लो.''

विशाल ने कहा कि मेरे लिए धर्म नाम की कोई चीज नहीं है. बस इंसान की बात है. एक्टर ने अपने बचपन का किस्सा बताया. कहा कि बचपन में मां कहती थी दोस्त के घर बकरीद पर जाओगे तो कुछ मत खाना. मैंने मम्मी को समझाया कि ऐसा नहीं है. विशाल ने कहा अगर कोई मुझे कहेगा कि नमाज पढ़ो, मैं पढ़ लूंगा. मुझे अजान की आवाज बहुत अच्छी लगती है. अच्छा लगने वाले को हर चीज अच्छी लगती है.

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