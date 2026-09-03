scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं, अजान सुनना पसंद', हिंदू-मुस्लिम में फर्क नहीं करते विशाल, धर्म परिवर्तन पर किया कमेंट

विशाल आदित्य सिंह ने आसिम रियाज और हिमांशु खुराना के धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन की दिक्कत होती है और यदि कोई इसे नकारता है तो वह मान्य नहीं होगा.

Advertisement
X
धर्म परिवर्तन पर क्या बोले विशाल आदित्य सिंह?
धर्म परिवर्तन पर क्या बोले विशाल आदित्य सिंह?

एक वक्त टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रहे हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का रिश्ता लाइमलाइट में रहता था. ब्रेकअप के सालों बाद हिमांशी ने आसिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने बताया था कि आसिम उनका धर्म बदलवाना चाहते थे. हिमांशी के आरोपों को आसिम ने सिरे से नकारा है. 

आसिम-हिमांशी में कौन सच्चा?

एक्स कपल से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. बिग बॉस 13 में आसिम-हिमांशी संग स्क्रीन शेयर कर चुके विशाल आदित्य सिंह का भी रिएक्शन सामने आया है. फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में विशाल ने कहा- इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने की दिक्कत तो है. अगर लोग खड़े होकर बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, वो बात मैं मानूंगा नहीं. अब आसिम ने हिमांशी को बोला या नहीं बोला, इसपर मेरी टिप्पणी नहीं हो सकती. अगर ये इतनी बड़ी बात थी तो बहुत पहले बाहर आ जानी चाहिए थी. जब हिंदू और मुस्लिम डेट कर रहे होते हैं तो जो दिक्कतें संसार ने समझाई होती हैं, आप उसी पर चले जाते हो.

सम्बंधित ख़बरें

Vishal ask asim to chant jai shree ram
‘जय श्री राम बोलो आसिम भाई’, विशाल का पलटवार, लड़ाई में धर्म की एंट्री?
Asim Riaz
आसिम क्यों बनते जा रहे Bad Boy? रुबीना-हिना को कहा- आंटी
Asim riaz bhavya singh legal notice
हिमांशी को मारते-पीटते थे आसिम? टूटे रिश्ते पर कमेंट कर फंसी 'लेडी डॉन'
asim Riaz Himanshi Khurana breakup
रिश्ते में धर्म की दीवार ने डाली फूट! सेलेब्स की टूटी शादी, लव स्टोरी का हुआ 'द एंड'
Himanshi Khurana hits back at Asim Riaz over his allegations
'अब चुप नहीं रहूंगी', आसिम के धर्म विवाद पर हिमांशी का पलटवार

''अगर आपको ये बात मीडिया में लानी थी, तो इसे बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था. बहुत अच्छा रिश्ता रहने के बाद अलग हो गए, तो मत बोलो. अगर बुरा रहा है तो शुरू से पूरा बोलो. दुनिया को आधा सच और पूरा झूठ दोनों ही झूठ लगता है. मैं उन दोनों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा.''

Advertisement

''जहां तक बात है हिंदू और मुस्लिम डेटिंग की तो, ऐसे रिश्ते में लड़के ही पावरफुल होते हैं. मुस्लिम लड़की कभी धर्मांतरण के लिए नहीं बोलेगी. ऐसे में उस हिंदू लड़के पर निर्भर करता है वो बात मानेगा या नहीं. ज्यादातर वक्त मुस्लिम लड़के ही ऐसी डिमांड रखते हैं. अगर आपको इतना डर लग रहा है तो उस रास्ते पर जाने से पहले बात कर लो.''

विशाल ने कहा कि मेरे लिए धर्म नाम की कोई चीज नहीं है. बस इंसान की बात है. एक्टर ने अपने बचपन का किस्सा बताया. कहा कि बचपन में मां कहती थी दोस्त के घर बकरीद पर जाओगे तो कुछ मत खाना. मैंने मम्मी को समझाया कि ऐसा नहीं है. विशाल ने कहा अगर कोई मुझे कहेगा कि नमाज पढ़ो, मैं पढ़ लूंगा. मुझे अजान की आवाज बहुत अच्छी लगती है. अच्छा लगने वाले को हर चीज अच्छी लगती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं, अजान सुनना पसंद', हिंदू-मुस्लिम में फर्क नहीं करते विशाल, धर्म परिवर्तन पर किया कमेंट |
    शक ने कराया पीछा, कार ने खोला राज, पत्नी संग युवक मिला तो सड़क पर भिड़ गया पति, मारपीट का वीडियो वायरल |
    रील के लिए मेट्रो पर चिपकाया फोन... फिर जो हुआ, उसके वीडियो को मिले 10 करोड़ व्यूज! |
    'बिस्मिल और बिस्मिल्ला खान में फर्क नहीं पता था', जब CM योगी ने सुनाया सपा कार्यकाल के शिक्षा मंत्री का किस्सा |
    CJP में पहली बगावत, मनीष ब्रह्मभट्ट ने बनाई नई पार्टी सीजेपी-डेमोक्रेटिक |
    सपा मुखिया कुत्ता-बिल्ली वाली हल्की भाषा का प्रयोग करते हैंः सीएम योगी |
    'सैफई सिंडिकेट महाभारत के रिश्तों का सबसे अच्छा उदाहरण...', सीएम योगी का सपा पर तीखा वार |
    'हाथ-पैर जोड़कर मां से भी इस्लाम कुबूल करवाती', धर्म बदलकर मक्का में एक्ट्रेस ने पढ़ी मां-पिता के जनाजे की नमाज |
    ईरान पर रहम नहीं, फिर भीषण हमले को तैयार अमेरिका! |
    100 साल से इस देश में थी टाटा की ये कंपनी, अब राष्ट्रपति ने कहा- हमारे यहां से समेट लो कारोबार
    Advertisement