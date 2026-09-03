पार्सल देने पहुंचा था डिलीवरी बॉय, महिला समेत 10-12 लोगों ने बनाया बंधक और पीटा

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की ईरा गार्डन कॉलोनी में ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि दीपक नाम का डिलीवरी पार्टनर एक पार्सल पहुंचाने के लिए कॉलोनी में गया था, जहां उसे बंधक बना लिया गया.

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बताया जा रहा है कि वहां एक महिला समेत करीब 10 से 12 लोगों ने दीपक को घेर लिया. आरोप है कि इसके बाद उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में डिलीवरी पार्टनर्स के बीच नाराजगी फैल गई.

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मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में दीपक के साथी डिलीवरी बॉय माधवपुरम पुलिस चौकी पहुंच गए. उन्होंने कथित मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस दौरान डिलीवरी पार्टनर्स ने जमकर हंगामा किया और काम के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की.

लगातार दूसरी घटना से डिलीवरी पार्टनर्स में गुस्सा

मेरठ में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का यह कुछ ही दिनों में दूसरा मामला बताया जा रहा है. इससे पहले 14 अगस्त को भावनपुर थाना क्षेत्र के गंगा हाइट्स अपार्टमेंट में डिलीवरी बॉय के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया था.

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उस घटना में आरोप था कि डिलीवरी में महज पांच मिनट की देरी होने पर एक दंपत्ति ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. अब ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सामने आए नए प्रकरण ने डिलीवरी पार्टनर्स की चिंता बढ़ा दी है.

लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर डिलीवरी कर्मचारियों में आक्रोश है. उनका कहना है कि सामान पहुंचाने के दौरान उन्हें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है. इसी को लेकर साथी कर्मचारियों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की.

पुलिस बोली- जांच के बाद होगी कार्रवाई

घटना की जानकारी पुलिस के संज्ञान में भी पहुंच गई है. डिलीवरी पार्टनर्स ने पुलिस चौकी पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग रखी. फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है.

इस मामले में सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी.

फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि डिलीवरी बॉय के साथ किन परिस्थितियों में मारपीट हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. जांच के बाद आरोपों की वास्तविकता सामने आने की उम्मीद है. उधर, डिलीवरी पार्टनर्स ने भी मामले में जल्द कार्रवाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.

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