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रील के लिए मेट्रो पर चिपकाया फोन... फिर जो हुआ, उसके वीडियो को मिले 10 करोड़ व्यूज!

इन दिनों एक वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इसमें एक शख्स मेट्रो ट्रेन पर फोन चिपका कर रील बनाता दिखाई दे रहा है. अचानक ट्रेन चलने लगती है और उसके साथ फोन भी चला जाता है. बस इसी वीडियो पर अबतक 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

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दिल्ली मेट्रो के ट्रेन में फोन चिपकाकर रील बनाने वाला ट्रेंड वायरल (Photo - Instagram/@nikhilkochar80)
दिल्ली मेट्रो के ट्रेन में फोन चिपकाकर रील बनाने वाला ट्रेंड वायरल (Photo - Instagram/@nikhilkochar80)

 इंटरनेट पर एक वीडियो आपकी नजरों के सामने से हो सकता गुजरा हो. इसमें एक शख्स मेट्रो ट्रेन की खिड़की में फोन चिपका देता है. फिर चलती ट्रेन के साथ दौड़ते हुए वीडियो बनाता है और फोन ट्रेन के साथ ही आगे तक चली जाती है. इस वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं  इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं.

हालांकि, यह ट्रेंड नया नहीं है. काफी समय से कई कंटेंट क्रिएटर ऐसा रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं. लेकिन, इंस्टाग्राम पर @nikhilkochar80 नाम के हैंडल से यह रील शेयर किया गया है. जिस पर करीब 131 मिलियन यानी 13 करोड़ (खबर लिखे जाने तक)व्यूज आ चुके हैं. इस शख्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि मैंने देसी वर्जन में अपना ट्रेंड सेट किया है. 

अब इस वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. वहीं लोग इसको लेकर अपने- अपने तर्क भी दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इस वीडियो को दो हिस्से में शूट किया हुआ बताया है. उनका कहना है कि शख्स ने मेट्रो के अंदर से वीडियो रिकॉर्ड किया है और सिर्फ दिखाने के लिए शुरुआत में फोन को ट्रेन पर चिपकाते हुए दिखाया है. 

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वहीं कुछ यूजर्स ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर फोन ट्रेन के बाहर इस तरह से चिपकाया जाए तो कुछ ही देर में वह गिर सकती है या फिर कोई दूसरा आदमी अगले स्टेशन पर इसे ले सकता है. वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि दूसरे स्टेशन पर डीएमआरसी के लोग फोन को जब्त भी कर सकते हैं. क्योंकि, शायद मेट्रो में ऐसा स्टंट करना सही नहीं है. 

 इस पर कुछ यूजर्स ने ये भी तर्क दिया है कि इस बंदे का कोई आदमी अगले स्टेशन पर खड़ा होगा. ट्रेन रुकते के साथ उसने फोन ले लिया होगा. इसलिए वह वीडियो शेयर कर सका. इस तरह ट्रेन में फोन चिपकाकर वीडियो बनाने कोई बड़ी बात नहीं है. 

यह भी पढ़ें: 'मैं 6 फुट 10 इंच की हूं...', महिला बोली- लोग मुझसे पूछते हैं एक ही अजीब सवाल

वहीं कुछ यूजर्स का ये भी मानना है कि ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है. क्योंकि ट्रेन की बाहरी हिस्से पर ऐसे फोन को चिपका देने से किसी टनल की दीवार से टकराकर इससे चिंगरी निकल सकती है. या फिर यह नीचे गिरकर ट्रेन के पहियों में फंसकर ब्लास्ट भी हो सकता है. इन वजहों से दुर्घटना भी हो सकती है. 

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यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग- अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. चाहे यह एक प्रायोजित वीडियो हो या रैंडम. लेकिन, इस रील की काफी चर्चा हो रही है और करोड़ों लोग इसे देख चुके हैं. 

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