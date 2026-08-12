Crispy Bhindi Recipe: लंच में लहसुन और सौंफ डालकर बनाएं कुरकुरी मसालेदार भिंडी, दाल-चावल के साथ लगेगी मजेदार

दोपहर के खाने में अगर सिंपल दाल-चावल के साथ कुछ तीखा, चटपटा और कुरकुरा मिल जाए, तो लंच का मज़ा दोगुना हो जाता है. भिंडी तो हर घर में अक्सर बनती है, लेकिन कई बार यह पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है या इसका स्वाद साधारण लगता है. अगर आप भी रोज-रोज की वही सादी भिंडी खाकर ऊब चुके हैं तो इस बार लंच में 'लहसुन और सौंफ' का अनोखा तड़का लगाकर कुरकुरी मसालेदार भिंडी बनाएं.

और पढ़ें

सौंफ की सोंधी खुशबू और बारीक कटे लहसुन का तीखा फ्लेवर मिलकर भिंडी के स्वाद में चार चांद लगा देते हैं. इसे बनाना बेहद आसान है और यह महज 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि और कुछ सीक्रेट ट्रिक्स.

सामग्री:

ताजी भिंडी: 250 ग्राम (धोकर, सुखाकर लंबे पतले टुकड़ों में कटी हुई)

लहसुन: 8-10 कलियां (बारीक कटी या कुटी हुई)

दरदरी पिसी सौंफ: 1.5 छोटा चम्मच (मुख्य स्वाद के लिए)

अमचूर पाउडर या नींबू का रस: 1/2 छोटा चम्मच (चिपचिपापन दूर करने के लिए)

बेसन या चावल का आटा: 1 बड़ा चम्मच (अतिरिक्त कुरकुरेपन के लिए, ऐच्छिक)

जीरा और राई: 1/2-1/2 छोटा चम्मच

हींग: 1/4 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच

Advertisement

धनिया पाउडर: 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला: 1/2 छोटा चम्मच

सरसों का तेल/सफेद तेल: 3 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने की विधि:

भिंडी को धोने के बाद सूती कपड़े से बिल्कुल सुखा लें. इसे बीच से आधा काटकर लंबाई में 4 पतले स्लाइस करें. कटी भिंडी पर 1 चम्मच बेसन (या चावल का आटा), थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च छिड़ककर हल्का मिला लें.

कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें. तेल अच्छे से गरम होने पर जीरा, राई, हींग और कुटा हुआ लहसुन डालें. लहसुन को हल्का सुनहरा होने तक भूनें.

अब इसमें दरदरी पिसी सौंफ डालें और 5-10 सेकंड तक चलाएं ताकि तेल में सौंफ की खुशबू रच-बस जाए.

अब कड़ाही में भिंडी डालें. आंच को मध्यम रखें और बिना ढके भिंडी को 4-5 मिनट तक चलाएं ताकि इसका चिपचिपापन पूरी तरह खत्म हो जाए. (शुरुआत में ढक्कन न लगाएं और न ही नमक डालें).

जब भिंडी 80% पक जाए और हल्की कुरकुरी दिखने लगे, तब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें.

धीमी आंच पर मसालों के साथ भिंडी को 2-3 मिनट और भूनें जब तक कि मसालों की कोटिंग भिंडी पर अच्छे से न आ जाए और भिंडी पूरी तरह क्रिस्पी न हो जाए.

Advertisement

ऊपर से थोड़ा-सा गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालें. आपकी गरमा-गरम, कुरकुरी लहसुनी-सौंफ भिंडी तैयार है. इसे दाल-चावल, पूरी या पराठे के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----