Chana Dal Soup: बोरिंग दाल-सब्जी छोड़ें, डिनर में बनाएं प्रोटीन से भरपूर चना दाल सूप, आसान है तरीका

सर्दियों के मौसम में अक्सर रात के समय कुछ हल्का, गरमा-गरम और सेहतमंद खाने का मन करता है. अगर आप भी रोज-रोज वही बोरिंग दाल-सब्जी या भारी डिनर खाकर बोर हो चुकी हैं, तो इस बार विंटर डिनर में कुछ अलग ट्राई करें. हम बात कर रहे हैं चना दाल के हाई प्रोटीन सूप की. प्रोटीन, फाइबर और विटामिंस से भरपूर यह सूप पीने में जितना स्वादिष्ट होता है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी होता है. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

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आवश्यक सामग्री:

चना दाल: आधा कप (2-3 घंटे भीगी हुई)

लहसुन की कलियां: 5-6 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

प्याज या गाजर: 1 छोटा (बारीक कटा हुआ - वैकल्पिक)

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

मक्खन या देसी घी: 1-2 बड़े चम्मच

जीरा और हींग: चुटकी भर

स्वादानुसार नमक और काला नमक

बारीक कटा हरा धनिया

हाई प्रोटीन और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

दाल को अच्छी तरह उबालना: चना दाल को सूप में इस्तेमाल करने से पहले कुकर में अच्छी तरह गला लें, ताकि पीसने के बाद सूप का टेक्सचर एकदम स्मूथ और सिल्की बने.

देसी घी का तड़का: सूप बनने के बाद ऊपर से लहसुन और जीरे का देसी घी वाला तड़का लगाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है.

बनाने की विधि:

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भीगी हुई चना दाल को कुकर में 2 गिलास पानी, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर 5-6 सीटी आने तक अच्छी तरह पका लें (दाल पूरी तरह गल जानी चाहिए).

उबली हुई दाल को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर मिक्सी में पीसकर एक स्मूथ प्यूरी तैयार कर लें.

अगर आप एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर चाहती हैं, तो इस प्यूरी को छलनी से छान सकती हैं ताकि रेशे अलग हो जाएं.

एक पैन या कढ़ाई में 1 चम्मच मक्खन या घी गरम करें. इसमें हींग, जीरा, बारीक कटा लहसुन और अदरक डालकर हल्का सुनहरा भूनें.

अब इसमें तैयार चना दाल की प्यूरी और आवश्यकतानुसार पानी मिलाएं. इसमें काली मिर्च पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

सूप में मध्यम आंच पर 4-5 मिनट तक अच्छा उबाल आने दें, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह मिल जाए.

आपका बेहद पौष्टिक, गरमा-गरम और हाई प्रोटीन चना दाल का सूप तैयार है! इसे सर्दियों की ठंडी शाम में डिनर के रूप में पिएं और बेहतरीन सेहत का आनंद लें.

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