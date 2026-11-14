दिल्ली: दुकान में काम करती थी युवती, चेंजिंग रूम में मिली लाश

देश की राजधानी दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक दुकान के चेंजिंग रूम से युवती का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

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मामला मोती नगर के 5/8 ब्लॉक का है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतका इसी दुकान में काम करती थी. बताया जा रहा है कि वहां एक युवक भी कर्मचारी के तौर पर काम करता था. दुकान के चेंजिंग रूम में युवती का शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई. उसकी मौत के पीछे क्या वजह रही और घटना के समय दुकान में क्या हुआ था, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में युवती की मौत की असली वजह सामने नहीं आई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ दुकान से जुड़ी परिस्थितियों की भी पड़ताल कर रही है.

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फिलहाल, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. युवती की मौत हादसा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

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