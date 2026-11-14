'विदेशी ताकतों की कठपुतली...', राहुल गांधी के 'अब लोकतंत्र नहीं' वाले बयान पर BJP का तीखा पलटवार

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के 'कठपुतली' की तरह काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को भारत समिट में मंच दिया है, जिनके संबंध अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क से हैं.

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बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अब राजनीतिक विरोध की सीमा से आगे बढ़कर 'राष्ट्र विरोधी एजेंडे' की ओर जा रही है. पार्टी ने कांग्रेस के उस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत विदेशी वक्ताओं को भारत समिट में बुलाया गया. बीजेपी का आरोप है कि इनमें कुछ लोगों के संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित संगठनों से हैं और वे पहले भारत को लेकर कथित तौर पर विरोधी बयान दे चुके हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति 'राष्ट्र विरोधी रास्ते' की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोई विदेशी प्रतिनिधि भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाता है, भारतीय लोकतंत्र पर संदेह जताता है या देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, तो राहुल गांधी के चेहरे पर खुशी दिखाई देती है.

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गुइल्युम लॉन्ग के निमंत्रण पर भी सवाल

अग्रवाल ने सवाल किया कि जब भारत पर आरोप लगाए जाते हैं तो राहुल गांधी खुश क्यों होते हैं, लेकिन जब देश का सम्मान बढ़ता है तो वह चुप क्यों रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और फिर ऐसे विदेशी प्रतिनिधियों को भारत बुलाकर इसी तरह के आरोप लगाने का मंच देते हैं.

गुइल्युम लॉन्ग के निमंत्रण पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए. लॉन्ग इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री हैं और भारत समिट 2026 में वक्ताओं की सूची में उनका नाम बताया गया था. बीजेपी ने दावा किया कि जिस सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च यानी CEPR में लॉन्ग सीनियर रिसर्च फेलो हैं, उसे 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से 4.20 लाख डॉलर का अनुदान मिला था. बीजेपी नेता ने मार्च 2025 में बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई आठ ठिकानों पर तलाशी का भी जिक्र किया. पार्टी के मुताबिक, ये तलाशी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और उससे जुड़े लाभार्थियों से कथित तौर पर जुड़े मामलों में हुई थी और FEMA के संभावित उल्लंघन की जांच से संबंधित थी.

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कांग्रेस से बीजेपी ने पूछ सवाल

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी भारत समिट के मेहमानों को लेकर कांग्रेस से जवाब मांगा. उन्होंने सवाल किया कि हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 क्या संवाद का मंच है या भारत विरोधी नैरेटिव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश.

त्रिवेदी ने CEPR को मिले कथित फंड का जिक्र करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलील शेट्टी का भी नाम लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि शेट्टी ने 2019 में हार्वर्ड के एक इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर भारतीय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. बीजेपी ने एक बार फिर बेंगलुरु में ED की तलाशी का जिक्र करते हुए कांग्रेस से समिट के मेहमानों और इसके पीछे के कथित एजेंडे पर स्पष्ट जवाब मांगा. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की राजनीतिक चर्चा में लाने का आरोप लगाया.

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