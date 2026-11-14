Om Trailer: ओम का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, धनुष-ममूटी की दिखी जोड़ी, साई पल्लवी ने उड़ाए होश

'OM' के मेकर्स ने फिल्म का हिंदी ट्रेलर जारी कर दिया है. फिल्म का आधिकारिक नाम अब 'OM: चैप्टर 1, उधिरम: द ब्लड वुड' है. ट्रेलर से संकेत मिलता है कि फिल्म लाल चंदन की तस्करी की अंधेरी दुनिया पर आधारित है. इसे और भी रोमांचक बनाता है CBI का एक मिशन, जिसका मकसद इस तस्करी के नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना है, और कानून के दो अलग-अलग पक्षों पर खड़े दो ताकतवर लोग.

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जैसे ही हिंदी का ट्रेलर सामने आया. देखते ही देखते यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा और शुरुआती रिएक्शन काफी हद तक पॉजिटिव रहे.

ट्रेलर की शुरुआत स्क्रीन पर लिखे इस टेक्स्ट से होती है - 'इनमें से कुछ घटनाएं वास्तव में घटी थीं.' बैकग्राउंड में 'सुप्रभातम्' बज रहा है - एक ऐसी प्रार्थना जिससे दक्षिण भारत के कई हिंदू परिवारों में सुबह की शुरुआत होती है.

इसके बाद हमें 'ऑपरेशन मोल' की दुनिया में ले जाया जाता है, जो CBI अधिकारी नित्या रेड्डी (साई पल्लवी) के नेतृत्व में चलाया जा रहा एक गुप्त पुलिस ऑपरेशन है. वर्दी में साई पल्लवी का यह दमदार अवतार, 'रामायण' में उनके 'सीता' वाले किरदार से बिल्कुल अलग है.

कहानी दो मंदिर वाले शहरों के बीच की है, जहां लाल चंदन की तस्करी एक खतरनाक और गैर-कानूनी धंधा बन चुकी है. विजुअल्स से पता चलता है कि यह कहानी तिरुवन्नमलाई वन क्षेत्र में लकड़ी काटने वालों से जुड़ी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है.

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धनुष को 'ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट' की 'D टीम' के सदस्य 'D-402' के रूप में पेश किया गया है. उन्हें एक ऐसे लकड़हारे के रूप में भी दिखाया गया है जो लाल चंदन के सिंडिकेट (तस्करों के गिरोह) में गहराई तक फंस जाता है. अपने इस रफ और टफ अवतार में वे काफी दमदार लग रहे हैं.

ट्रेलर से संकेत मिलता है कि उनका किरदार शायद इस आपराधिक नेटवर्क के भीतर घुस गया है, या फिर वह इस ऑपरेशन के हिस्से के रूप में अंदर से काम कर रहा है. क्या वह एक पीड़ित है, कोई जासूस (मोल) है, या फिर दोनों तरफ से खेलने वाला कोई व्यक्ति? यही रहस्य इस फिल्म का मुख्य आकर्षण लगता है.

मामूटी की तमिल सिनेमा में वापसी

इसके अलावा मामूटी भी फिल्म में दिखाई देंगे. यह धनुष के साथ उनका पहला काम है और लगभग सात साल के लंबे अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी भी है. इसमें वे 'सिया' नाम का किरदार निभा रहे हैं, जिसे 'बर्मा कार्तिकेयन' या 'बर्मा कार्तिक' के नाम से भी जाना जाता है.

ट्रेलर में मामूटी एक दमदार भूमिका में नजर आ रहे हैं. कुछ शॉट्स में वे एक राजनेता की तरह दिखते हैं, तो वहीं कुछ अन्य शॉट्स में वे ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं जो पूरे तस्करी के कारोबार को नियंत्रित करता है. 'सिया' के किरदार में ममूटी काफी दमदार लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई फैंस का कहना है कि ट्रेलर में सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने ही खींचा है.

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और क्या खास है?

फिल्म की कास्ट में श्रीलीला और नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हैं. नसीरुद्दीन शाह 'OM' के ट्रेलर में कुछ पल के लिए नजर आते हैं, लेकिन उनके किरदार के बारे में अभी भी सस्पेंस बरकरार है. फिल्म में श्रीलीला, धनुष की पत्नी के रोल में दिखाई देंगी.

साई अभ्यंकर द्वारा दिया गया बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म की एक बड़ी खूबी है. कई दर्शकों ने संगीत की तारीफ करते हुए कहा है कि यह एक्शन सीन्स को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है. 'OM' को 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने लिखा और निर्देशित किया है.

20 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

'OM चैप्टर 1' 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स ने ट्रेलर को रिलीज के काफी करीब रखा है. सटीक तौर पर कहें तो, ट्रेलर रिलीज से ठीक छह दिन पहले आया है.

'जेलर 2' और बाद में सूर्या की फिल्म के साथ टकराव से बचने के लिए 'OM' की रिलीज को अक्टूबर से आगे खिसकाने के बाद, अब धनुष को एक साफ 'सोलो विंडो' (बिना किसी बड़ी टक्कर के समय) मिल गई है. अगर ट्रेलर को आधार मानें, तो 'OM' एक दमदार थ्रिलर फिल्म है, जो ममूटी, धनुष और साई पल्लवी जैसे बेहतरीन कलाकारों के कंधों पर टिकी है.



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