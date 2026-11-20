सोमवार से शुक्रवार तक काम और फिर शनिवार-रविवार की छुट्टी का इंतजार... आजतक मास्टरक्लास के पहले दिन 'काम, कर्म और कामयाबी' सत्र में दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत ने सबसे पहले इस व्यवस्था को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा. उन्होंने कहा कि जब हम काम को भीतर से नहीं चुनते, तो पांच-छह दिन के तनाव और नुकसान की भरपाई के लिए वीकेंड जैसी 'क्षतिपूर्ति' का सहारा लेना पड़ता है.

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IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद और सिविल सेवाओं की राह छोड़कर अध्यात्म व लेखन की दिशा चुनने वाले आचार्य प्रशांत ने काम, करियर के समझौतों और महत्वाकांक्षा के साथ-साथ सत्र में मौजूद दर्शकों के तीखे व व्यक्तिगत सवालों के भी खुलकर जवाब दिए.

'भगवान को न मानें तो अकेलेपन से कैसे बचें?'

सत्र के दौरान एक युवक ने खुद को 'अग्नोस्टिक' बताते हुए पूछा कि यदि कोई भगवान को न माने या उसके अस्तित्व को लेकर अनिश्चित हो, तो वह जीवन के अकेलेपन से कैसे बचे. इस पर आचार्य प्रशांत ने कहा कि असली समस्या अकेलेपन से ज्यादा यह धारणा है कि जीवन में किसी और का होना जरूरी है.उन्होंने कहा कि भीतर की समस्या से भागने के बजाय उसके साथ ईमानदारी से ठहरना चाहिए.

उनके शब्दों में, "एक ईश्वर वह है जो हमारी समस्याओं या कल्पनाओं से निकलता है, और दूसरा वह है जो समस्या और अहंकार के मिटने के बाद बचता है. अहंकार और भ्रम के मिटने को ही सत्य या मुक्ति कहते हैं.

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वीकेंड का इंतजार और काम का 'समझौता'

आचार्य प्रशांत ने जॉब और वीकेंड पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सप्ताह के दिनों में दबाव और तनाव के साथ काम करता है, तो उसे वीकेंड का इंतजार स्वाभाविक रूप से रहेगा. उनके मुताबिक, यह एक तरह का लेनदेन या समझौता बन जाता है कि हमने पांच दिन दिए और बदले में दो दिन की राहत या महीने में एक दिन वेतन मिल गया. लेकिन जब काम ही सार्थक और सही दिशा में होता है, तो व्यक्ति उसी में रमता है और कल या छुट्टी की चिंता अपने आप कम हो जाती है.

करियर और आर्थिक जरूरतों पर उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते शुरुआती दौर में समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन शुरुआती मजबूरी को जीवन भर की स्थायी स्थिति या सुविधा का बहाना नहीं बनाना चाहिए.

सोशल मीडिया का शोर, समाज सेवा और खुद के फैसले

युवाओं की महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया पर दिखने वाली रील्स के सवाल पर आचार्य प्रशांत ने कहा कि बाहर से दिखने वाले विकल्पों को बिना परखे अपनाने के बजाय 'आत्म-अवलोकन' करना चाहिए. यह देखना चाहिए कि कोई चीज भीतर क्या असर डाल रही है. उन्होंने व्यक्तिगत सुविधाओं तक सीमित इच्छा के बजाय समाज और जीवन को ऊंचा उठाने वाली 'महत् आकांक्षा' पर जोर दिया.

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एक समाजसेवक द्वारा निस्वार्थ मदद के वीडियो बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कोई काम सचमुच सही और आवश्यक है, तो व्यक्ति उसे किए बिना रह नहीं पाता. वहीं, शादी और करियर के दबाव पर उन्होंने कहा कि माता-पिता भी इंसान हैं और उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, उनका प्रेम व सम्मान रखते हुए जीवन के फैसलों की जिम्मेदारी अंततः व्यक्ति को अपने विवेक से लेनी होती है.

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