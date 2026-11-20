राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इस हादसे में एक बाइक सवार की जान चली गई थी. हादसा 18 नवंबर को हुआ था, जब बाइक सवार की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई.

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ सड़क पर घसीटता हुआ नजर आया. अब इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद घटना की भयावहता साफ दिखाई दे रही है.

हादसे का वीडियो एक बस के अंदर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था. फुटेज में बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर काफी दूर तक घसीटता हुआ दिखाई देता है. देखें वीडियो-

बताया गया है कि बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराने के बाद करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गई. इस दौरान हादसे का पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया.

18 नवंबर को हुए इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई. हादसे की सामने आई CCTV फुटेज में टक्कर के बाद का खौफनाक मंजर देखा जा सकता है.

सड़क पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर के बाद बाइक सवार के घसीटने का दृश्य हादसे की गंभीरता को दिखाता है. फिलहाल सामने आए वीडियो में दुर्घटना के दौरान की तस्वीरें दर्ज हैं.



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