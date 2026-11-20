मुंबई में एक बार फिर गैंगस्टरों का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है. टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन तथा सैफ अली खान जैसे दिग्गज कलाकारों को मिली धमकियों के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री दहशत के साये में जी रही है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई फिल्मों की शूटिंग की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे लाखों मजदूरों, तकनीशियनों और कलाकारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

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इस गंभीर स्थिति को देखते हुए 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने मोर्चा संभाल लिया है और मुंबई से गैंगस्टरों के आतंक को खत्म करने तथा फिल्मी सितारों को तुरंत कड़ी सुरक्षा देने की गुहार लगाई है.

मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

गैंगस्टरों की बढ़ती धमकियों के बीच फिल्म संस्था AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है. इस पत्र की एक प्रति मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को भी भेजी गई है. पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि बॉलीवुड के लिए तुरंत सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, क्योंकि आज इंडस्ट्री पहले से कहीं ज्यादा डर के माहौल में काम करने को मजबूर है.

शूटिंग पर पड़ते असर से बढ़ी चिंता

गैंगस्टरों ने खुलेआम सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को धमकी दी है और यह दावा भी किया है कि उनके पास 200 शूटर मौजूद हैं. इससे पहले टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. इस लगातार बनते दहशत के माहौल का सीधा असर कामकाज पर पड़ रहा है. शूटिंग रुकने या धीमी होने की वजह से फिल्म सेट पर काम करने वाले लाखों डेली वेज वर्करों, तकनीशियनों और कलाकारों की आजीविका खतरे में पड़ गई है.

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AICWA की 5 प्रमुख मांगें

1. सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और उनके परिवारों को कड़ी सुरक्षा दी जाए.

2. मुंबई में सभी फिल्म हस्तियों और फिल्म निर्माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

3. शूटिंग वाली सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस सुरक्षा दी जाए.

4. गैंगस्टरों और उनके नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुंबई को गैंगस्टरों से मुक्त बनाया जा सके.

5. फिल्म हस्तियों से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखी जाए.

सुरक्षित माहौल बनाने की अपील

एसोसिएशन का कहना है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में बड़ा योगदान देती है. ऐसे में सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे बॉलीवुड से जुड़े लोग मुंबई की सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकें, बिना किसी डर के शूटिंग कर सकें और सुरक्षित माहौल में अपना काम जारी रख सकें.

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