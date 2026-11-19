Bathue ki Puri: सुबह के नाश्ते में रोज-रोज वही पोहा, उपमा या सादे पराठे खाकर अगर परिवार के लोग बोर हो चुके हैं, तो इस सर्दियों के मौसम में उनके लिए कुछ नया और बेहद टेस्टी ट्राई करें. बथुआ के फायदों से भरपूर बथुए की कुरकुरी और फूली हुई पूड़ी नाश्ते के लिए एक परफेक्ट और शानदार ऑप्शन है. सर्दियों की ठंडी सुबह में गरमा-गरम चाय के साथ यह पूड़ी खाने में जितनी स्वादिष्ट लगती है, बनाना उतनी ही आसान भी है. आइए जानते हैं इसे झटपट और क्रिस्पी बनाने की सबसे आसान विधि.

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आवश्यक सामग्री:

ताजा बथुआ: 1 कप (अच्छी तरह धुला हुआ)

गेहूं का आटा: 2 कप

सूजी या बेसन: 2 बड़े चम्मच (पूरियों को कुरकुरा बनाने के लिए)

अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई मिर्च: आधा छोटा चम्मच

हींग: एक चुटकी

नमक: स्वादानुसार

तेल या घी: मोयन के लिए और पूड़ियां तलने के लिए

बनाने की विधि:

धुले हुए बथुए को 1 मिनट के लिए उबलते पानी में डालें, फिर निकालकर ठंडे पानी में रखें और मिक्सी में पीसकर स्मूथ प्यूरी बना लें.

एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन, हींग, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच तेल मिलाएं. अब इसमें बथुए की प्यूरी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. 10 मिनट सेट होने के लिए रख दें.

गुंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. अब इन्हें हल्का सा तेल लगाकर गोल और मध्यम मोटाई की पूरियों में बेल लें.

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कढ़ाई में तलने के लिए तेल गरम करें. मीडियम-तेज आंच पर एक-एक पूड़ी डालें और कलछी से हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें.

आपकी बेहद स्वादिष्ट, कुरकुरी और फूली हुई बथुए की पूड़ी तैयार है! इन्हें अपनी मनपसंद आलू की सब्जी, अचार या गरमा-गरम चाय के साथ नाश्ते में परोसें.

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