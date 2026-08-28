Maharashtrian Batata Rassa Recipe: रोज की आलू सब्जी से हो गए बोर? ट्राई करें महाराष्ट्रीयन स्टाइल मसालेदार बटाटा रस्सा

Maharashtrian Batata Rassa Recipe: महाराष्ट्र के पारंपरिक खाने में बटाटा रस्सा एक ऐसी डिश है, जो कम सामग्री में भी भरपूर स्वाद देती है. मसालेदार ग्रेवी, नरम आलू और सरसों-करी पत्ते के तड़के की खुशबू इस सब्जी को बेहद खास बनाती है. इसे आप रोटी, पूरी, भाकरी या चावल के साथ परोस सकते हैं. अगर रोज की आलू की सब्जी से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो यह महाराष्ट्रीयन रेसिपी जरूर बनाएं.

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महाराष्ट्रीयन बटाटा रस्सा बनाने के लिए सामग्री

180 ग्राम आलू, छीलकर मिडियम टुकड़ों में कटे हुए

1½ टेबलस्पून सूरजमुखी तेल

1 टीस्पून राई

½ टीस्पून जीरा

½ टीस्पून सफेद खसखस

6-10 करी पत्ते

60 ग्राम बारीक कटा लाल प्याज

1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक

1 टीस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट

80 ग्राम बारीक कटे टमाटर

1½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर

½ टीस्पून धनिया पाउडर

½ टीस्पून हल्दी

¼ टीस्पून गोडा मसाला या गरम मसाला

1 टीस्पून नींबू का रस

थोड़ी-सी बारीक कटी हरी धनिया

300 मिलीलीटर गर्म पानी

स्वादानुसार नमक

बटाटा रस्सा बनाने का तरीका

पहले आलू उबालें: एक पैन में पानी गर्म करें और इसमें कटे हुए आलू डाल दें. आलू को तब तक उबालें जब तक वे नरम हो जाएं, लेकिन पूरी तरह गलें नहीं. चाकू से आसानी से कटने लगें तो गैस बंद कर दें. पानी निकालकर आलू अलग रख दें.

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तैयार करें मसालेदार तड़का: एक कड़ाही में तेल गर्म करें. इसमें राई डालें और इसे चटकने दें. इसके बाद जीरा, खसखस और करी पत्ते डालें. अब बारीक कटा प्याज डालकर करीब एक मिनट भूनें. कद्दूकस किया हुआ अदरक और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर तब तक पकाएं, जब तक कच्ची खुशबू खत्म न हो जाए.

टमाटर को अच्छी तरह पकाएं:

अब इसमें कटे हुए टमाटर और थोड़ा नमक डालें. करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएं. बीच-बीच में चलाते रहें. टमाटर अच्छी तरह गलकर गाढ़े और जैम जैसे हो जाएं और किनारों पर तेल दिखाई देने लगे, तब समझें कि मसाला तैयार है.

सूखे मसाले भूनें: गैस की आंच स्लो करें और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डालें. लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट तक मसालों को भूनें, ताकि उनका स्वाद और खुशबू अच्छी तरह निकल आए.

आलू और पानी डालकर पकाएं: अब 300 मिलीलीटर गर्म पानी डालें और इसमें उबले हुए आलू मिला दें. अच्छी तरह चलाकर कड़ाही को ढक दें. करीब 10 मिनट तक स्लो-मिडियम फ्लेम पर पकाएं. जब आलू पूरी तरह नरम हो जाएं और ग्रेवी के ऊपर हल्की तेल की परत दिखाई देने लगे, तो रस्सा तैयार है.

आखिर में डालें गोडा मसाला: गैस बंद करने से पहले गोडा मसाला या गरम मसाला और नींबू का रस डालें. ऊपर से बारीक कटी हरी धनिया डालकर मिलाएं.

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बटाटा रस्सा को गाढ़ा करने की आसान ट्रिक

अगर आपको रस्सा थोड़ा गाढ़ा पसंद है, तो पक चुके 4 से 5 आलू के टुकड़ों को चम्मच से हल्का मैश करके ग्रेवी में मिला दें. इससे बिना किसी एक्स्ट्रा सामग्री के ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी. आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच भुना हुआ मूंगफली पाउडर भी मिला सकते हैं.

स्वाद में ला सकते हैं हल्का ट्विस्ट

महाराष्ट्रीयन स्टाइल की कुछ वैरायटी में तीखे और मसालेदार स्वाद के साथ हल्का मीठा-खट्टा स्वाद भी पसंद किया जाता है. इसके लिए नींबू के रस की जगह थोड़ी इमली का पेस्ट और करीब 1 छोटा चम्मच गुड़ डाल सकते हैं. इससे रस्से का स्वाद और भी चटपटा हो जाएगा.

किसके साथ परोसें?

बटाटा रस्सा को पूरी, रोटी, भाकरी, पराठे या सादे चावल के साथ परोसा जा सकता है. महाराष्ट्रियन स्वाद के लिए इसे गरमा-गरम भाकरी के साथ ट्राई करें.

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