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एक आदमी, तीन नाम और तीन पासपोर्ट... आजमगढ़ का ब्रिजेश बैंकॉक से लौटा तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले 34 साल के ब्रिजेश कुमार के पास तीन पासपोर्ट मिले. तीनों पर नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग थी, लेकिन पता एक ही था. पुलिस के मुताबिक, बैंकॉक से लौटने पर इमिग्रेशन जांच में उसका फर्जीवाड़ा सामने आया.

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तीन पासपोर्ट वाला UP का शख्स गिरफ्तार. (Photo: Representational)
तीन पासपोर्ट वाला UP का शख्स गिरफ्तार. (Photo: Representational)

एक आदमी के पास कितने पासपोर्ट हो सकते हैं? आप कहेंगे एक. लेकिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले एक शख्स के पास तीन पासपोर्ट थे. तीनों पर नाम अलग-अलग थे. डेट ऑफ बर्थ भी अलग थी. लेकिन तीनों में घर का पता एक ही था. इस शख्स का नाम है ब्रिजेश कुमार. उम्र 34 साल. पुलिस के मुताबिक, ब्रिजेश ने अलग-अलग पहचान के नाम पर तीन पासपोर्ट बनवाए थे. इन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वह विदेश यात्राएं भी करता रहा. लेकिन इस बार जब वह बैंकॉक से भारत लौटा, तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच के दौरान उसका मामला खुल गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

मामला 13 नवंबर का है. ब्रिजेश कुमार इंडिगो की फ्लाइट से बैंकॉक से भुवनेश्वर पहुंचा था. फ्लाइट सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर एयरपोर्ट पर उतरी. इसके बाद यात्रियों के दस्तावेजों की जांच हो रही थी. इसी दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों को ब्रिजेश के पासपोर्ट को लेकर गड़बड़ी मिली. जांच में पता चला कि उसके नाम पर तीन अलग-अलग पासपोर्ट जारी हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक, ये तीनों पासपोर्ट लखनऊ के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस यानी RPO से बनवाए गए थे. अब सवाल था कि आखिर एक ही आदमी के तीन पासपोर्ट कैसे बन गए?

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यह भी पढ़ें: रक्सौल बॉर्डर पर नाइजीरियाई नागरिक फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा, डिपोर्ट होने के बाद दोबारा कर रहा था एंट्री

जांच में सामने आया कि तीनों पासपोर्ट में ब्रिजेश की पहचान अलग-अलग थी. किसी पर नाम दलवीर यादव लिखा था, किसी पर ब्रिजेश कुमार और किसी पर ब्रिजेश प्रसाद. नाम के साथ-साथ जन्मतिथि भी अलग-अलग दर्ज थी. लेकिन तीनों पासपोर्ट में रहने का पता एक ही था. पुलिस ने आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मोजरापुर के रहने वाले ब्रिजेश कुमार के तौर पर की है.

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तीन पासपोर्ट से कई देशों की यात्रा की

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ब्रिजेश के पुराने ट्रैवल रिकॉर्ड की भी जांच की. इसमें पता चला कि उसने साल 2017, 2019 और 2023 में इन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था. पुलिस के मुताबिक, इन दस्तावेजों के जरिए वह कई बार थाईलैंड और दूसरे देशों की यात्रा कर चुका था. यानी यह मामला सिर्फ अलग-अलग नाम से पासपोर्ट बनवाने का नहीं था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने इन पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश जाने के लिए भी किया.

दो एजेंटों की मदद से बनवाए थे पासपोर्ट?

पूछताछ के दौरान ब्रिजेश ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसने दो एजेंटों की मदद से यह पूरा फर्जीवाड़ा किया था. पुलिस ने उसके खिलाफ भुवनेश्वर एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज किया है. उसके पास से एक पासपोर्ट, चार मोबाइल फोन, 6500 रुपये कैश और थाईलैंड की कुछ करेंसी बरामद की गई है.

अब पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दो एजेंट कौन हैं, उन्होंने पासपोर्ट बनवाने में कैसे मदद की और अलग-अलग पहचान के आधार पर तीन पासपोर्ट कैसे जारी हो गए. फिलहाल ब्रिजेश कुमार गिरफ्तार है. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही पते पर रहने वाले शख्स के नाम से तीन अलग-अलग पहचान वाले पासपोर्ट जारी कैसे हो गए?

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