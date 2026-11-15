बाहर से हरी-ताजी, अंदर से सड़ी हो सकती है शिमला मिर्च, इस्तेमाल से पहले देखें ये 5 लक्षण

How to Check Fresh Capsicum: बाजार से लोग अक्सर फ्रेश शिमला मिर्च खरीदकर लाते हैं, इसका इस्तेमाल घरों में कई तरह की सब्जियां, पुलाव, नूडल्स और स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है. यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ रंग और पोषण भी जोड़ती है. अक्सर लोग बाजार से एक साथ कई शिमला मिर्च खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार बाहर से बिल्कुल ठीक दिखने वाली शिमला मिर्च अंदर से खराब होने लगती है. ऐसे में समझना मुश्किल हो जाता है कि इसे खाना सुरक्षित है या नहीं.

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अगर आपके फ्रिज में भी कई दिनों से शिमला मिर्च रखी है, तो इस्तेमाल करने से पहले उसको चेक जरूर कर लें. कुछ आसान संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि शिमला मिर्च अभी इस्तेमाल करने लायक है या उसे फेंक देना चाहिए.

फ्रिज में कितने दिन तक रख सकते हैं शिमला मिर्च?

अगर शिमला मिर्च ताजी है और उसे सही तरीके से फ्रिज में रखा गया है, तो साबुत शिमला मिर्च आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते तक अच्छी रह सकती है. इसे फ्रिज के वेजिटेबल क्रिस्पर ड्रॉअर में रखना बेहतर होता है, यहां नमी का लेवल इसे लंबे समय तक ताजा और कुरकुरा बनाए रखने में मदद करता है.

वहीं, अगर आपने शिमला मिर्च काटकर रखी है, तो इसे ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. कटी हुई शिमला मिर्च को एयरटाइट डिब्बे में रखकर 3 से 5 दिनों के अंदर इस्तेमाल कर लेना बेहतर है.

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1. शिमला मिर्च की ऊपरी परत पर झुर्रियां पड़ना

शिमला मिर्च के खराब होने का शुरुआती संकेत उसकी त्वचा पर दिखाई देने वाली झुर्रियां हो सकती हैं. ताजी शिमला मिर्च की ऊपरी परत चिकनी, चमकदार और टाइट होती है. लेकिन लंबे समय तक रखे रहने पर इसमें मौजूद नमी कम होने लगती है, जिससे इसकी त्वचा सिकुड़ने लगती है.

अगर शिमला मिर्च पर हल्की झुर्रियां हैं और वह अभी भी सख्त है, उसमें बदबू या फफूंद नहीं है, तो इसे पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसका कुरकुरापन पहले जैसा नहीं रहेगा.

2. दबाने पर नरम या पिलपिली लगना

ताजी शिमला मिर्च हाथ से छूने पर हार्ड महसूस होती है. अगर इसे हल्के से दबाने पर यह बहुत ज्यादा दब जाए, पिलपिली लगे या किसी हिस्से में गड्ढा जैसा बन जाए, तो यह खराब होने का संकेत हो सकता है. खासतौर पर अगर शिमला मिर्च के किसी एक हिस्से में ज्यादा नरमी महसूस हो रही है, तो उसे ध्यान से जांचें. ऐसा हिस्सा अंदर से सड़ना शुरू हो सकता है. ऐसी शिमला मिर्च को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

3. फफूंद या काले चिपचिपे धब्बे दिखाई देना

अगर शिमला मिर्च पर सफेद, हरे या काले रंग की फफूंद दिखाई दे रही है, तो इसे खाने की गलती न करें. इसी तरह अगर इसकी सतह पर गहरे रंग के गीले, चिपचिपे या सड़े हुए धब्बे नजर आएं, तो यह भी खराब होने का संकेत है. ऐसी स्थिति में केवल खराब हिस्से को काटकर बाकी शिमला मिर्च इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता है. फफूंद लगी या चिपचिपी शिमला मिर्च को पूरी तरह फेंक देना चाहिए.

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4. काटने पर खट्टी या अजीब बदबू आना

ताजी शिमला मिर्च में हल्की प्राकृतिक खुशबू होती है. आमतौर पर इसकी महक बहुत तेज नहीं होती. लेकिन अगर शिमला मिर्च काटने पर खट्टी, सड़ी हुई या किसी तरह की बदबू आए, तो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कई बार शिमला मिर्च बाहर से नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से खराब होने लगती है. ऐसे में उसकी स्मेल से भी खराब होने का अंदाजा लगाया जा सकता है.

5. अंदर पानी जमा होना और बीजों का काला पड़ना

शिमला मिर्च को बीच से काटकर देखने पर भी उसकी ताजगी का पता लगाया जा सकता है. ताजी शिमला मिर्च के अंदर का हिस्सा नॉर्मली साफ होता है और उसके बीज हल्के क्रीम या सफेद रंग के दिखाई देते हैं. लेकिन अगर अंदर असामान्य रूप से पानी जमा हो, गूदा चिपचिपा लगे या बीज भूरे और काले पड़ गए हों, तो यह खराब होने का संकेत हो सकता है. खासकर जब इसके साथ बदबू या नरमी भी मौजूद हो, तो इसे खाने से बचना चाहिए.

शिमला मिर्च इस्तेमाल करने से पहले रखें ध्यान

शिमला मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले उसे धोने के बजाय इस्तेमाल करने से ठीक पहले धोना बेहतर है. अगर इसे धोकर रखना जरूरी हो, तो पहले अच्छी तरह सुखा लें. कटी हुई शिमला मिर्च को हमेशा साफ और बंद डिब्बे में फ्रिज में रखें. ध्यान रखें कि सिर्फ हल्की झुर्रियां पड़ना खराब होने का पक्का संकेत नहीं है, लेकिन फफूंद, चिपचिपापन, सड़न और बदबू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी पर आधारित है. शिमला मिर्च कितने समय तक ताजी रहेगी, यह उसकी खरीदते समय की स्थिति, फ्रिज के तापमान और स्टोरेज के तरीके पर निर्भर करता है. खाने की सुरक्षा को लेकर शक होने पर उसे इस्तेमाल न करें.

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