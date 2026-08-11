Reshami Sabudana Paratha: बिना साबूदाना भिगोए बनाएं रुई जैसा सॉफ्ट पराठा, शिवरात्रि व्रत के लिए बेस्ट है मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की रेसिपी

Shivratri Special Reshmi Sabudana Paratha: आज यानी 11 अगस्त 2026 को शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा. महादेव के भक्त इस दिन उपवास रखते हैं और फलाहार करते हैं. व्रत के दौरान खाने के लिए ऐसी चीजों की तलाश रहती है जो पेट भी भर दे, स्वादिष्ट भी हो और फलाहार के नियमों के मुताबिक भी हो. ऐसे में लोग कुट्टू के आटे से बनी चीजों से लेकर साबूदाना तक खाते हैं. अगर आप भी हर बार साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना वड़ा खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार रेशमी साबूदाने पराठे ट्राई कर सकते हैं.

और पढ़ें

साबूदाने से बनने वाला रेशमी साबूदाना पराठा व्रत के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. ये पराठे ना केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बहुत ही हल्के और पतले भी होते हैं. ये पराठे सब्जी से लेकर दही तक के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं. इस आसान रेसिपी को मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किया है. तो इस शिवरात्रि अगर व्रत में कुछ स्वादिष्ट और अलग खाने का मन है, तो घर पर जरूर ट्राई करें ये मुलायम साबूदाना पराठा.



रेशमी साबूदाना पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

1 कप साबूदाना

1 बड़ा उबला हुआ आलू

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

1/2 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक

1/2 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च

1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच जीरा

जरूरत के अनुसार घी

स्वादानुसार सेंधा नमक

जरूरत के अनुसार पानी

बनाने का तरीका:

Advertisement

1. रेशमी साबूदाना पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में साबूदाना डालकर मीडियम आंच पर करीब 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें. जब साबूदाने से हल्की खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें. इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लें.

2. अब एक बड़े बर्तन में उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लें. इसमें साबूदाने का पाउडर, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा और सेंधा नमक डालें. इसके बाद इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं.

3. मास्टरशेफ पंकज कहती हैं कि इन चीजों को मिलाने के बाद जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा गीला या चिपचिपा न हो.

4. अब तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. अब एक लोई को हल्के हाथों से बेलकर पराठे की शेप में बेल दें. तवा गर्म करें और उस पर पराठा डाल दें.

5. पराठे को दोनों तरफ से घी लगाकर मीडियम आंच पर सेंकें. जब दोनों तरफ से हल्का सुनहरा रंग आ जाए और पराठा अच्छी तरह सिक जाए, तो इसे तवे से उतार लें. इसी तरह बाकी पराठे भी तैयार कर लें.

6. गरमागरम साबूदाना पराठे को आप ठंडे दही, हरे धनिए की व्रत वाली चटनी या अपनी पसंद के फलाहारी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं. शिवरात्रि के व्रत में अगर इस बार साबूदाने से कुछ नया बनाने का मन है, तो ये रेसिपी आपके लिए काम आ सकती है.

---- समाप्त ----