Nepali Sel Roti Recipe: घर पर बनाएं नेपाल की मशहूर सेल रोटी, खाने में लाजवाब और बनाना है आसान

Nepali Sel Roti Recipe: हर दिन शाम को समोसा, कचौड़ी या दूसरे एक जैसे स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो नेपाली सेल रोटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह नेपाल की एक पारंपरिक डिश है जो चावल से बनाई जाती है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम यह रोटी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं नेपाली सेल रोटी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने का आसान तरीका.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 कप चावल (6–7 घंटे या रातभर भिगोए हुए)

2 बड़े चम्मच घी

½ कप दूध

½ कप चीनी

2–3 हरी इलायची (पीसी हुई)

1 चुटकी नमक

तलने के लिए घी या तेल

नेपाली सेल रोटी बनाने के लिए सबसे पहले भीगे हुए चावल का पानी निकाल लें. अब चावल में दूध, चीनी और घी डालकर मिक्सर में अच्छी तरह पीस लें, ताकि एकदम चिकना घोल तैयार हो जाए. इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और एक चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा. अब इसे लगभग 30 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद एक गहरी कड़ाही में घी या तेल मीडियम गैस पर गर्म करें. तैयार घोल को किसी बोतल, जग या डिस्पेंसर में भर लें और धीरे-धीरे गोल आकार में तेल में डालें, ताकि रिंग जैसी सेल रोटी बन जाए. दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. फिर इसे निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. गरमा-गरम नेपाली सेल रोटी का स्वाद आलू की सब्जी, दही, अचार या दूध वाली चाय के साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. इसे नाश्ते, शाम की चाय या किसी खास मौके पर भी बनाया जा सकता है.

बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान

पहली बार बना रहे हैं तो छोटी रिंग बनाकर शुरुआत करें.

सेल रोटी को हमेशा मीडियम आंच पर ही तलें.

घोल की कंसिस्टेंसी न ज्यादा पतली हो और न ज्यादा गाढ़ी.

दोनों तरफ से अच्छी तरह सुनहरा होने तक ही तलें, तभी यह बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम बनेगी.

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