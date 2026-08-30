Nepali Sel Roti Recipe: घर पर बनाएं नेपाल की मशहूर सेल रोटी, खाने में लाजवाब और बनाना है आसान
Nepali Sel Roti Recipe: आज हम आपको नेपाली सेल रोटी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. यह देखने में गोल आकार के डोनट जैसी होती है लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अनोखा होता है.
Nepali Sel Roti Recipe: हर दिन शाम को समोसा, कचौड़ी या दूसरे एक जैसे स्नैक्स खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो नेपाली सेल रोटी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. यह नेपाल की एक पारंपरिक डिश है जो चावल से बनाई जाती है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम यह रोटी स्वाद में बेहद लाजवाब होती है. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है. अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है. आइए जानते हैं नेपाली सेल रोटी बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और इसे बनाने का आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
2 कप चावल (6–7 घंटे या रातभर भिगोए हुए)
2 बड़े चम्मच घी
½ कप दूध
½ कप चीनी
2–3 हरी इलायची (पीसी हुई)
1 चुटकी नमक
तलने के लिए घी या तेल