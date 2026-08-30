न कोई रुतबा, न VIP ट्रीटमेंट...मेट्रो में खड़े जवागल श्रीनाथ की सादगी ने जीता दिल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा ICC मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ एक बार फिर अपनी सादगी की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. 1990 के दशक में अपनी तेज और स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले श्रीनाथ मैदान के बाहर भी अपने शांत और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते रहे हैं.

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हाल ही में सोशल मीडिया पर श्रीनाथ की एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई. इसमें वह बेंगलुरु मेट्रो में एक आम यात्री की तरह सफर करते नजर आ रहे हैं. तस्वीर में उनके हाथ में ट्रॉली बैग है और वह ब्लू जींस और स्काई ब्लू शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं.

बड़े क्रिकेट स्टार होने के बावजूद बिना किसी तामझाम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाली यह तस्वीर लोगों को काफी पसंद आई. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी सादगी की तारीफ की.

फैंस ने शेयर किए अपने अनुभव

तस्वीर वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में श्रीनाथ से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए. कुछ लोगों ने लिखा कि वे उन्हें बेंगलुरु में पहले भी आम लोगों की तरह घूमते-फिरते देख चुके हैं.

कई लोगों ने कहा कि क्रिकेट में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद श्रीनाथ के व्यवहार में कोई दिखावा नहीं दिखाई देता. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि कर्नाटक के कई पूर्व क्रिकेटर अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं.

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राहुल द्रविड़ का भी हुआ जिक्र

सोशल मीडिया पर श्रीनाथ की चर्चा के बीच लोगों ने Rahul Dravid की सादगी को भी याद किया. यूजर्स ने साल 2017 की एक पुरानी वायरल तस्वीर का जिक्र किया, जिसमें द्रविड़ बेंगलुरु में आयोजित एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान अपने बेटे समित और दूसरे बच्चों के साथ कतार में खड़े नजर आए थे.

बताया जाता है कि द्रविड़ ने अपनी सेलिब्रिटी हैसियत का इस्तेमाल कर सीधे अंदर जाने के बजाय एक आम अभिभावक की तरह लाइन में अपनी बारी का इंतजार किया था. उस तस्वीर की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हुई थी.

पहले भी चर्चा में रही है श्रीनाथ की सादगी

यह पहला मौका नहीं है जब श्रीनाथ की सादगी ने लोगों का ध्यान खींचा हो. इससे पहले LinkedIn पर एक तस्वीर शेयर की गई थी, जिसमें वह मैसुरु रेलवे स्टेशन पर पीठ पर बैग लटकाए ट्रेन का इंतजार करते नजर आए थे.

बिना किसी खास दिखावे के आम लोगों की तरह सफर करना और सार्वजनिक जगहों पर सहज अंदाज में नजर आना उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है. हालांकि, बेंगलुरु मेट्रो में वायरल हो रही यह तस्वीर वास्तव में कब ली गई थी, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

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जवागल श्रीनाथ का क्रिकेट करियर

श्रीनाथअपने दौर के सबसे तेज भारतीय गेंदबाजों में शामिल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट और 229 वनडे मैच खेले. अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के बाद वह ICC मैच रेफरी के रूप में भी काम कर रहे हैं.

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