How To Resue Old Smartphone: घर में रखा पुराना फोन आएगा काम, ऐसे बनाएं वायरलेस माउस

नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद पुराने फोन को रख दिया जाता है, क्योंकि आउटडेटेड स्मार्टफोन को कोई इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है. इसके चलते घर में रखा हुआ पुराना फोन किसी डिब्बे के अंदर पड़ा रहता है और कई साल बाद उसे फेंक दिया जाता है.

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लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास भी कोई पुराना स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उससे आप अपने लिए टेक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. ये आपके काम को आसान कर सकते हैं. वहीं, ऐसी सिचुएशन में जहां आप नया डिवाइस नहीं ले सकते हैं, वहां पुराने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए कैसे काम आ सकता है पुराना स्मार्टफोन

लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने के बाद लोग पुराने फोन को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन इसकी मदद से आप अपने लैपटॉप और ऑफिस के काम को काफी आसान बना सकते हैं.

आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुराना फोन तो काफी हैंग करता था, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? आपको बता दें कि पुराने स्मार्टफोन का हार्डवेयर अभी भी इतना कैपेबल होता है कि वो कई छोटे काम आसानी से कर सकता है.

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जानिए पुराने स्मार्टफोन से क्या-क्या बना सकते हैं

पुराने स्मार्टफोन की मदद से आप इसे लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके वायरलेस माउस बना सकते हैं. अगर आपके पास वायर्ड माउस नहीं है या लैपटॉप का टचपैड खराब हो चुका है, तो आप अपने पुराने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसकी मदद से आप एक वायरलेस माउस बना सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ अपने पुराने फोन और लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होगी.

जानिए कैसे बनाया जाता है पुराने स्मार्टफोन को माउस

जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने स्मार्टफोन का हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये छोटा सा काम कर सकता है. लेकिन इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, जो लैपटॉप और फोन को एक साथ कनेक्ट कर सके.

इसके लिए आप Play Store या App Store पर मिलने वाले माउस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें आपको पेड वर्जन के साथ-साथ फ्री वर्जन भी देखने को मिल जाता है.

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सबसे पहले अपने पुराने स्मार्टफोन में ऐसा ऐप इंस्टॉल करें. इसके बाद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी उसी सॉफ्टवेयर का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करना होगा. ये Windows और Mac दोनों के लिए मिल सकता है.

इसके बाद फोन में ऐप को ओपन करें. यहां आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा. फोन और कंप्यूटर को एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद ऐप में दिए गए ऑप्शन से दोनों डिवाइस को कनेक्ट करें.

कनेक्ट होने के बाद आपका पुराना स्मार्टफोन एक वायरलेस माउस की तरह काम करने लगेगा. यानी बिना नया माउस खरीदे आप अपने पुराने फोन को दोबारा काम में ला सकते हैं.



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