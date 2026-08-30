scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Resue Old Smartphone: घर में रखा पुराना फोन आएगा काम, ऐसे बनाएं वायरलेस माउस

घर में रखा पुराना स्मार्टफोन फेंकने की बजाय ऐसे करें इस्तेमाल. इसे लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके वायरलेस माउस बना सकते हैं. जानिए पूरा तरीका और कौन सा ऐप करना होगा इस्तेमाल.

Advertisement
X

नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद पुराने फोन को रख दिया जाता है, क्योंकि आउटडेटेड स्मार्टफोन को कोई इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता है. इसके चलते घर में रखा हुआ पुराना फोन किसी डिब्बे के अंदर पड़ा रहता है और कई साल बाद उसे फेंक दिया जाता है.

लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास भी कोई पुराना स्मार्टफोन है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उससे आप अपने लिए टेक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. ये आपके काम को आसान कर सकते हैं. वहीं, ऐसी सिचुएशन में जहां आप नया डिवाइस नहीं ले सकते हैं, वहां पुराने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए कैसे काम आ सकता है पुराना स्मार्टफोन

सम्बंधित ख़बरें

LAVA Virat V1 Pro 5G
LAVA का बड़ा धमाका, 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला सस्ता फोन लॉन्च
Google का AI फिटनेस ट्रैकर लॉन्च से पहले ही भारत में दुकानों पर आया!
Samsung Galaxy S26 Ultra
27 अगस्त को सैमसंग लेकर आएगा धांसू कैमरा AI फोन, कम होगी कीमत
google pixel 11 pro review
हमने यूज किया Pixel 11 Pro, कैमरा और AI मिला कर ये क्या बना दिया?
Samsung Galaxy Z Fold 8 First Sale
सैमसंग के लेटेस्ट फोल्ड फोन की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग

लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने के बाद लोग पुराने फोन को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन इसकी मदद से आप अपने लैपटॉप और ऑफिस के काम को काफी आसान बना सकते हैं.

आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुराना फोन तो काफी हैंग करता था, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? आपको बता दें कि पुराने स्मार्टफोन का हार्डवेयर अभी भी इतना कैपेबल होता है कि वो कई छोटे काम आसानी से कर सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mobile SIM New Rule: देश में आज से बदला सिम खरीदने का नियम, आपके नाम पर कितने नंबर्स? ऐसे करें चेक

जानिए पुराने स्मार्टफोन से क्या-क्या बना सकते हैं

पुराने स्मार्टफोन की मदद से आप इसे लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके वायरलेस माउस बना सकते हैं. अगर आपके पास वायर्ड माउस नहीं है या लैपटॉप का टचपैड खराब हो चुका है, तो आप अपने पुराने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसकी मदद से आप एक वायरलेस माउस बना सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ अपने पुराने फोन और लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत होगी.

जानिए कैसे बनाया जाता है पुराने स्मार्टफोन को माउस

जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने स्मार्टफोन का हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये छोटा सा काम कर सकता है. लेकिन इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, जो लैपटॉप और फोन को एक साथ कनेक्ट कर सके.

इसके लिए आप Play Store या App Store पर मिलने वाले माउस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें आपको पेड वर्जन के साथ-साथ फ्री वर्जन भी देखने को मिल जाता है.

यह भी पढ़ें: How To Save AC water: बड़े काम का AC का पानी, स्टोरेज का सबसे बेस्ट तरीका

Advertisement

सबसे पहले अपने पुराने स्मार्टफोन में ऐसा ऐप इंस्टॉल करें. इसके बाद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी उसी सॉफ्टवेयर का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करना होगा. ये Windows और Mac दोनों के लिए मिल सकता है.

इसके बाद फोन में ऐप को ओपन करें. यहां आपको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा. फोन और कंप्यूटर को एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद ऐप में दिए गए ऑप्शन से दोनों डिवाइस को कनेक्ट करें.

कनेक्ट होने के बाद आपका पुराना स्मार्टफोन एक वायरलेस माउस की तरह काम करने लगेगा. यानी बिना नया माउस खरीदे आप अपने पुराने फोन को दोबारा काम में ला सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    न कोई रुतबा, न VIP ट्रीटमेंट...मेट्रो में खड़े जवागल श्रीनाथ की सादगी ने जीता दिल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    पंजाब में चुनावी रंजिश का खूनी खेल! बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, AAP नेता बाल-बाल बचे |
    संभल में अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन, PAC की जमीन पर बनी मजार पर चला बुलडोजर… 407 बीघा जमीन कब्जामुक्त |
    'बिहारियों' पर समय रैना का कमेंट! भड़के मनोज बाजपेयी बोले- सम्मान करना चाहिए |
    गौतम गंभीर की बेटी आजीन बनीं 'फिट इंडिया एंबेसडर', खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया सम्मानित |
    नेपाल में फंसे 105 भारतीय नागपुर सुरक्षित लौटे, तमिलनाडु के 100 लोग अब भी लापता |
    Best Alternative to Anar: 300 रुपये वाले महंगे अनार के पीछे न भागें, रोज नाश्ते में खाएं ये चीजें, शरीर में पानी की तरह बढ़ेगा खून और गाल हो जाएंगे लाल! |
    Quote of the Day: पैसा आते ही खत्म हो जाता है? चाणक्य के 5 नियम बढ़ाएंगे धन! |
    Silver Price Crash: चांदी पांच दिन में ₹10000 सस्ती, हाई से अब 1.83 लाख कम भाव, जानें 20, 22, 24 कैरेट सोने का रेट?
    Advertisement