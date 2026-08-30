'बिहारियों' पर समय रैना का कमेंट! भड़के मनोज बाजपेयी बोले- सम्मान करना चाहिए

कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं. 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के लेटेस्ट एपिसोड कॉमेडियन शेरोन वर्मा और समय रैना के बीच मजेदार बातचीत कंट्रोवर्सी बन गई है. बातचीत के दौरान बिहारियों और कश्मीरी पंडितों से जुड़े कमेंट्स को लेकर घमासान खड़ा हो गया है. अब इस पर एक्टर मनोज बाजपेयी ने रिएक्ट किया है. आइए जानते हैं कि मनोज बाजपेयी ने कॉमेडियन को लेकर क्या कहा.

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भड़के मनोज बाजपेयी

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज ने आईएएनएस से कहा- अगर ये सब मजाक में है, तो मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है. हमें खुद पर हंसना सीखना चाहिए, साथ मिलकर हंसना चाहिए. एक-दूसरे पर हंसना चाहिए और फिर भी आहत या नाराज नहीं होना चाहिए. यही हमें सीखना चाहिए. हमें खुद के बारे में हास्यभाव रखना चाहिए, लेकिन साथ ही सम्मान भी रखना चाहिए. न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसके साथ आप बैठे हैं और जहां से वो व्यक्ति आता है. ये बहुत-बहुत जरूरी है. अगर दो लोग एक-दूसरे के साथ बहुत सहज हैं, तो वे हमेशा एक-दूसरे पर हंसते हैं.

एक्टर ने दिल्ली में अपने शुरुआती दिनों का एक निजी किस्सा शेयर किया, जब एक बस ड्राइवर ने उनसे कठोरता से बात की थी. उन्होंने कहा- जब मैं दिल्ली में था, मैं 18 साल का था, और मैं बस के सामने के दरवाजे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला मौका था. तो मुझे शहर के नियम नहीं पता थे. तो ड्राइवर ने मुझे देखा और चिल्लाया, 'अरे बिहारी, पीछे के गेट से चढ़ो.' तो उसे नहीं पता था कि मैं बिहार से हूं, लेकिन असल में मैं बिहार से ही हूं. तो उसके लिए, जो भी व्यक्ति इस तरह की बेवकूफी वाली गलती कर रहा था, वो बिहार से ही था. मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि पहली बात, वो सही था कि मैं बिहार से था. दूसरी बात, मैं गलत नहीं था. क्योंकि मैं शहर में नया था और मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी. लेकिन जब मैं अलग-अलग राज्यों के लोगों से दोस्त बना, तो हम एक-दूसरे पर हंसते थे.

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उन्होंने कहा- हमें कभी भी आपत्ति नहीं हुई या चोट नहीं लगी. लेकिन हां, अगर कहीं से आने वाला कोई व्यक्ति आपके लिए या समुदाय के लिए समस्या बन जाता है, तो फिर समस्या है. तब तक तो हमें एक-दूसरे पर हंसना, खुद पर हंसना आना चाहिए. यही एक बहुत ही स्वस्थ समाज की निशानी है.

क्या है विवाद?

इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड में स्टैंडअप कॉमेडियन शेरोन वर्मा पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुईं. शो के दौरान समय ने मजाक-मजाक में शेरोन को लेकर कहा- ये इतनी बिहारी है कि इसे 'इबोला' का मतलब लगता है कि किसी ने कुछ कहा, यानी बोला है. समय रैना के कमेंट पर पलटवार करते हुए शेरोन कहती हैं- समय इतना कश्मीरी है कि उसे 'स्टोन' पसंद है.







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