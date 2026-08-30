अल्टीमेटम खत्म, महापंचायत की तैयारी: अंकित बालियान हत्याकांड से शामली में जबरदस्त आक्रोश, एक्शन में यूपी STF

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या किए जाने के बाद से पूरे क्षेत्र में भारी गुस्सा है. पुलिस प्रशासन से नाराज परिवार ने आत्मदाह और बदला लेने तक की चेतावनी दे डाली है. उधर, स्थिति बिगड़ने की आशंका से अलर्ट पुलिस प्रशासन लगातार परिजनों को समझाने में जुटा है.

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शामली में सिंगर की हत्या से फूटा आक्रोश

शामली के बंटी खेड़ा गांव के निवासी, पूर्व राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी और हरियाणवी सिंगर-यूट्यूबर अंकित बालियान की बुधवार शाम 6:45 बजे कोतवाली क्षेत्र में स्थित जिम के बाहर चार अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकित को सिर में दो गोलियों समेत कुल पांच गोलियां लगीं. इस वारदात के बाद से शामली में माहौल बेहद गर्म है और परिजनों सहित स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा व्याप्त है.

परिजनों का अल्टीमेटम और आत्मदाह की चेतावनी

जांच से असंतुष्ट अंकित की पत्नी ने चार दिनों के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार न किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. मृतक के पिता सत्यवीर फौजी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने चार दिन का समय मांगा था, लेकिन वे पांचवां दिन भी देने को तैयार हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इंसाफ न मिलने पर वे खुद अपने स्तर पर बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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प्रशासन के फूले हाथ-पांव, महापंचायत की चिंता

परिजनों द्वारा एनकाउंटर की मांग और पूर्व सैनिकों व समाज के लोगों द्वारा महापंचायत बुलाने की चर्चाओं से पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वारदात के चौथे दिन शामली के डीएम आलोक यादव और एसपी एनपी सिंह खुद बंटी खेड़ा गांव में अंकित के घर पहुंचे. उन्होंने पिता सत्यवीर और पत्नी से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

कैंडल मार्च स्थगित और सुरक्षा अलर्ट

आक्रोश के बीच शनिवार शाम जाट एकता दल की ओर से जिम से शिव चौक तक एक कैंडल मार्च प्रस्तावित था. भारी भीड़ जुटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों को समझा-बुझाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देकर मार्च को स्थगित कराया.

अंकित बालियान के परिवार से मिले डीएम-एसपी

हरियाणा तक छापेमारी और एसटीएफ का एक्शन

वारदात के बाद पिता सत्यवीर की शिकायत पर चार अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज किया गया है. यूपी एसटीएफ के अलावा शामली, बागपत और मेरठ की पुलिस टीमें हमलावरों के भागने के रूट (लोनी, दिल्ली, सोनीपत) के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हरियाणा के रोहतक तक छापेमारी कर रही हैं. एसटीएफ शूटरों के करीब पहुंच गई है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है. वहीं, सोशल मीडिया पर गोगी गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट की भी पुलिस जांच कर रही है.

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राजनीतिक हलचल और नेताओं का दौरा

इस हत्याकांड के बाद शामली में राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. सपा सांसद इकरा हसन, विधायक पंकज मलिक, आप नेता संजय सिंह, यूपी मंत्री अनिल कुमार और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने परिवार से मिलकर संवेदना जताई. विपक्षी दलों (सपा और कांग्रेस) ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले की राजनीतिक रंजिश के एंगल से जांच कराए जाने की मांग की है.

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