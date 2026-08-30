scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अल्टीमेटम खत्म, महापंचायत की तैयारी: अंकित बालियान हत्याकांड से शामली में जबरदस्त आक्रोश, एक्शन में यूपी STF

शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की जिम के बाहर गोलियों से भूनकर हत्या के बाद भारी तनाव है. पुलिस की सुस्त कार्रवाई से नाराज पत्नी ने सीएम आवास पर आत्मदाह और पिता ने बदला लेने की चेतावनी दी है. महापंचायत की आहट के बीच यूपी एसटीएफ हरियाणा तक छापेमारी कर रही है.

Advertisement
X
अंकित बालियान मर्डर केस में यूपी एसटीएफ की हरियाणा में छापेमारी
अंकित बालियान मर्डर केस में यूपी एसटीएफ की हरियाणा में छापेमारी

उत्तर प्रदेश के शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या किए जाने के बाद से पूरे क्षेत्र में भारी गुस्सा है. पुलिस प्रशासन से नाराज परिवार ने आत्मदाह और बदला लेने तक की चेतावनी दे डाली है. उधर, स्थिति बिगड़ने की आशंका से अलर्ट पुलिस प्रशासन लगातार परिजनों को समझाने में जुटा है.

शामली में सिंगर की हत्या से फूटा आक्रोश

शामली के बंटी खेड़ा गांव के निवासी, पूर्व राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी और हरियाणवी सिंगर-यूट्यूबर अंकित बालियान की बुधवार शाम 6:45 बजे कोतवाली क्षेत्र में स्थित जिम के बाहर चार अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकित को सिर में दो गोलियों समेत कुल पांच गोलियां लगीं. इस वारदात के बाद से शामली में माहौल बेहद गर्म है और परिजनों सहित स्थानीय निवासियों में भारी गुस्सा व्याप्त है.

सम्बंधित ख़बरें

अंकित बालियान की पत्नी ने CM योगी से लगाई न्याय की गुहार. (Photo: ITG)
‘अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी...’, अंकित की पत्नी की CM से भावुक अपील
अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल शूटर, जिनकी पहचान यूपी एसटीएफ ने की. (Photo: ITG)
अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 4 शूटरों की हुई पहचान
Ankit Balyan AICWA
अंकित बालियान की हत्या पर गरमाया माहौल, AICWA ने CM योगी को लिखा खत
Family demand in Ankit Baliyan Murder Case
अंकित बालियान हत्याकांड: परिवार ने की आरोपियों के एनकाउंटर की मांग
CCTV footage of the suspects two hours before the murder
लोकेशन भेजो, फिर गोलियां चलाओ, अंकित मर्डर केस में CCTV ने खोला नया चैप्टर

परिजनों का अल्टीमेटम और आत्मदाह की चेतावनी

जांच से असंतुष्ट अंकित की पत्नी ने चार दिनों के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार न किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. मृतक के पिता सत्यवीर फौजी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने चार दिन का समय मांगा था, लेकिन वे पांचवां दिन भी देने को तैयार हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इंसाफ न मिलने पर वे खुद अपने स्तर पर बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Advertisement

प्रशासन के फूले हाथ-पांव, महापंचायत की चिंता

परिजनों द्वारा एनकाउंटर की मांग और पूर्व सैनिकों व समाज के लोगों द्वारा महापंचायत बुलाने की चर्चाओं से पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूले हुए हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वारदात के चौथे दिन शामली के डीएम आलोक यादव और एसपी एनपी सिंह खुद बंटी खेड़ा गांव में अंकित के घर पहुंचे. उन्होंने पिता सत्यवीर और पत्नी से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

कैंडल मार्च स्थगित और सुरक्षा अलर्ट

आक्रोश के बीच शनिवार शाम जाट एकता दल की ओर से जिम से शिव चौक तक एक कैंडल मार्च प्रस्तावित था. भारी भीड़ जुटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों को समझा-बुझाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देकर मार्च को स्थगित कराया. 

अंकित बालियान के परिवार से मिले डीएम-एसपी

हरियाणा तक छापेमारी और एसटीएफ का एक्शन

वारदात के बाद पिता सत्यवीर की शिकायत पर चार अज्ञात हमलावरों पर मामला दर्ज किया गया है. यूपी एसटीएफ के अलावा शामली, बागपत और मेरठ की पुलिस टीमें हमलावरों के भागने के रूट (लोनी, दिल्ली, सोनीपत) के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हरियाणा के रोहतक तक छापेमारी कर रही हैं. एसटीएफ शूटरों के करीब पहुंच गई है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है. वहीं, सोशल मीडिया पर गोगी गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट की भी पुलिस जांच कर रही है.

Advertisement

राजनीतिक हलचल और नेताओं का दौरा

इस हत्याकांड के बाद शामली में राजनीतिक नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है. सपा सांसद इकरा हसन, विधायक पंकज मलिक, आप नेता संजय सिंह, यूपी मंत्री अनिल कुमार और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने परिवार से मिलकर संवेदना जताई. विपक्षी दलों (सपा और कांग्रेस) ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले की राजनीतिक रंजिश के एंगल  से जांच कराए जाने की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    तमिलनाडु की विजय सरकार ने घटा दी स्टालिन की सिक्योरिटी |
    दो महीने के लिए 60 लाख, सालाना 4 करोड़ का पैकेज! HFT नौकरियां बन रही युवाओं की पसंद |
    घरेलू झगड़ा, बहन का घर और रेलवे ट्रैक... पति-पत्नी के रूठने मनाने की कहानी में खौफनाक मोड़ |
    Nepali Sel Roti Recipe: घर पर बनाएं नेपाल की मशहूर सेल रोटी, खाने में लाजवाब और बनाना है आसान |
    अल्टीमेटम खत्म, महापंचायत की तैयारी: अंकित बालियान हत्याकांड से शामली में जबरदस्त आक्रोश, एक्शन में यूपी STF |
    ब्‍याज से 50 लाख की कमाई, सिर्फ इतना निवेश... गजब है ये स्‍कीम! |
    LIVE: उज्बेकिस्तान के योग कार्यक्रम में पहुंचे PM मोदी, थोड़ी देर में राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक |
    How To Resue Old Smartphone: घर में रखा पुराना फोन आएगा काम, ऐसे बनाएं वायरलेस माउस |
    न कोई रुतबा, न VIP ट्रीटमेंट...मेट्रो में खड़े जवागल श्रीनाथ की सादगी ने जीता दिल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement