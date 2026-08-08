दूसरे हफ्ते भी नहीं थमी Spider Man की रफ्तार, नौ दिनों में छापे 12 हजार करोड़ रुपये

टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडर मैन इस समय वो कारनामा करके दिखा रहा है, जिसकी उम्मीद शायद ही MCU ने की होगी. उनकी नई फिल्म स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे फैंस के दिलों में किस तरह बस चुकी है, इसका नजारा बॉक्स ऑफिस पर साफ दिख रहा है. उन्हें अपने फेवरेट सुपरहीरो को बड़े पर्दे पर देखने की तलब ऐसी मची है जिसका कोई जवाब नहीं.

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इंडिया में अनस्टॉपेबल स्पाइडर मैन

स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर 'हल्क के स्मैश' जैसे पावरफुल नजर आई है. MCU के इतिहास की सबसे सफल फिल्म एवेंजर्स एंडगेम को भी स्पाइडर मैन ने पछाड़ा. पहले वीकेंड फिल्म का कलेक्शन कई रिकॉर्ड्स तोड़ गया. इंडिया में तो स्पाइडर मैन का इस कदर क्रेज है कि कामकाजी वाले दिनों में भी ये डबल डिजिट में कमाई कर रही है.

गुरुवार को स्पाइडर मैन का दूसरा वीक शुरू हुआ. पहले हफ्ते के मुकाबले, दूसरा हफ्ता थोड़ा कमजोर था. कमाई में हल्की गिरावट आई जरूर, लेकिन इसने कमाई के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, अपने दूसरे शुक्रवार को स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे ने इंडिया में 14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसका टोटल नेट कलेक्शन 348.75 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 417 करोड़ रुपये है. ये एंडगेम के बाद, हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म बन गई है. ऐसा अनुमान है कि स्पाइडर मैन इंडिया में 500 करोड़ रुपये तक का कलेक्शन करेगी, जिससे ये हॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म बनेगी.

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दुनियाभर में स्पाइडर मैन का जलवा

बॉक्स ऑफिस पर नौ दिन बिता चुकी स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे ने वर्ल्डवाइड भी धांसू कमाई कर डाली है. इसने 12 हजार करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है. ऐसा करने वाली वो हॉलीवुड की दूसरी पिक्चर है जिसने सबसे तेज 12 हजार करोड़ रुपये कमाए हैं. ये आंकड़े देखने के बाद, ऐसा महसूस हो रहा है कि स्पाइडर मैन की रफ्तार धीमी करने के लिए किसी बड़ी फिल्म को मैदान में उतरना होगा जो फिलहाल मुश्किल है.

इंडिया में अगर बात करें, तो 14 अगस्त को दो बड़ी फिल्में आवारापन 2 और बंटवारा 1947 रिलीज हो रही हैं. दोनों ही फिल्मों का ऑडियंस के बीच तगड़ा बज है. देखना है कि क्या ये फिल्में स्पाइडर मैन जैसी कमाई कर पाएंगी या नहीं.

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