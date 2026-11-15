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Matar Ka Halwa Recipe: गाजर-सूजी का हलवा लगेगा फीका! जब बनाकर खाएंगे हरी मटर का हलवा, नोट करें रेसिपी

Matar Ka Halwa Recipe: सर्दियों में हरी मटर से कई तरह की टेस्टी डिश बनाई जाती है लेकिन क्या आपने कभी इसका हलवा खाया है. दूध, मावा, देसी घी और ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स से बना मटर का हलवा स्वाद में बेहद लाजवाब होता है.

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हरी मटर से बनाएं टेस्टी हलवा (Photo- ITG)
हरी मटर से बनाएं टेस्टी हलवा (Photo- ITG)

Matar Ka Halwa Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में ताजी हरी मटर खूब मिलती है. ज्यादातर लोग मटर से मटर पनीर, आलू मटर और कई तरह के स्नैक्स बनाकर खाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी हरी मटर का हलवा ट्राई किया है? जी हां, हरी मटर से भी टेस्टी और लाजवाब हलवा बनाया जा सकता है.

यह खाने में इतना टेस्टी होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे. खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. दूध, मावा, घी और ड्राई फ्रूट्स की मदद से आप घर पर आसानी से मटर का हलवा तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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3 कप हरी मटर के दाने

3 बड़े चम्मच देसी घी

आधा लीटर दूध

आधा कप मावा

आधा कप बूरा या चीनी

5-6 बादाम, बारीक कटे हुए

5-6 काजू, बारीक कटे हुए

5-6 अखरोट, बारीक कटे हुए

5-6 किशमिश

3-4 पिस्ता, बारीक कटे हुए

3 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा

5-6 मखाने, कटे हुए

आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर

केसर के कुछ धागे

मटर का हलवा कैसे बनाएं?

  1. मटर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हरी मटर को छीलकर दाने निकाल लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें. आप चाहें तो फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अब मटर के दानों को मिक्सर जार में डालें और थोड़ा दूध मिलाकर दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है.
  2. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें मटर का दरदरा मिश्रण डाल दें. इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भूनें. जब मटर का कच्चापन दूर हो जाए और मिश्रण का पानी सूखने लगे, तब इसमें बचा हुआ दूध डालकर पकाएं. इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि मिश्रण कड़ाही में चिपके नहीं.
  3. जब दूध अच्छी तरह सूखने लगे, तो इसमें बूरा या चीनी डालकर मिला दें. अब कटे हुए बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, मखाने और नारियल का बुरादा डालें. इसके बाद मावा डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और हलवे को कुछ देर तक भूनें.
  4. आखिर में इसमें इलायची पाउडर और केसर के धागे डालकर अच्छी तरह मिला लें. जब हलवा अच्छी तरह पक जाए और घी छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें. तैयार मटर के हलवे को कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करें और गर्मागर्म परोसें.
  5. सर्दियों में गरमा-गरम मटर का हलवा खाने का मजा ही अलग है. आप इसे घर आए मेहमानों को भी मिठाई के तौर पर परोस सकते हैं.
---- समाप्त ----
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