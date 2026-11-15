Shani Sade Sati: 2027 में इन 3 राशियों पर टूटेगा शनि का कहर! साढ़ेसाती से बढ़ेंगी मुश्किलें

Shani Sade Sati 2027: ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़ेसाती को काफी अहम माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. इसका असर नौकरी, कारोबार, पैसों और परिवार पर भी पड़ सकता है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि साल 2027 में किन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती रहेगी. ज्योतिष के अनुसार, शनि जिस राशि में रहते हैं, उससे एक राशि पहले और एक राशि बाद वाली राशि पर भी साढ़ेसाती का प्रभाव रहता है. साल 2027 में शनि मीन और मेष राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में नए साल में कुल तीन राशियां साढ़ेसाती के प्रभाव में रहेंगी.

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दरअसल, 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 20 अक्टूबर को वक्री होकर वापस मीन राशि में आ जाएंगे. इस दौरान वृषभ राशि पर भी साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा. आइए जानते हैं कि साल 2027 में मेष, वृषभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती का कौन सा चरण रहेगा और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए साल 2027 में साढ़ेसाती का पहला और दूसरा चरण प्रभावी रहेगा. 1 जनवरी से 2 जून तक और फिर 20 अक्टूबर से साल के आखिरी दिन तक पहला चरण रहेगा. वहीं, 3 जून से 19 अक्टूबर के बीच दूसरा चरण चलेगा. साढ़ेसाती के पहले चरण में आपको अपनी सेहत और पैसों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा. पारिवारिक और निजी रिश्तों में भी समझदारी से काम लें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने से बचें. किसी पुराने रिश्ते में दूरी आ रही है तो उसे संभालने की कोशिश करें.

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वहीं, दूसरा चरण आपके लिए अधिक सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. नौकरी और करियर में मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. काम बदलने या नई नौकरी तलाशने का विचार मन में आ सकता है. हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. गुस्से पर काबू रखें. सेहत को नजरअंदाज न करें. विवाह योग्य लोगों के लिए शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं. घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे जातकों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

इस साल 3 जून से 20 अक्टूबर के बीच आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा. यह समय आपके लिए कई नई चुनौतियां लेकर आ सकता है. इस दौरान मन में बेचैनी और कामकाज को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. नौकरी या कारोबार में बदलाव करने का विचार भी आ सकता है. लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आर्थिक मामलों में भी आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा. अचानक घर के सामान की मरम्मत, स्वास्थ्य संबंधी खर्च या किसी जरूरी यात्रा के कारण बजट बिगड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. साल के आखिरी महीनों में परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है.

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मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए साल 2027 मिलाजुला रहने वाला है. इस पूरे साल शनि का गोचर आपकी राशि के आसपास रहेगा और साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों का प्रभाव बना रहेगा. 3 जून से 19 अक्टूबर तक शनि मेष राशि में रहेंगे. इस दौरान आपकी राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा यानी अंतिम चरण रहेगा. इस समय पहले किए गए प्रयासों और संघर्षों का कुछ अच्छा परिणाम मिल सकता है.

हालांकि, 20 अक्टूबर को शनि के वापस मीन राशि में आने के बाद साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. इस दौरान आपको सेहत और आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी. घर में किसी शुभ काम या मांगलिक कार्यक्रम के कारण खर्च बढ़ सकता है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को धीरे-धीरे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. अगर आप अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो शुरुआत में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन लगातार प्रयास से आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है.

सेहत के मामले में लापरवाही न करें. खासतौर पर हड्डियों से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. इसके अलावा लंबी यात्रा या नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं.

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