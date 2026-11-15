जेब में बिल्ली का बच्चा और बाइक पर सवार शख्स... VIDEO देखकर मुस्कुरा देंगे

सड़क पार करने की कोशिश कर रहा एक नन्हा बिल्ली का बच्चा अचानक ट्रैफिक के बीच फंस गया. तभी बांग्लादेश के एक बाइक सवार ने अपनी बाइक रोक दी और उसकी जान बचाने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ा. रेस्क्यू का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

और पढ़ें

वीडियो में कंटेंट क्रिएटर राडवान बाइक चलाते हुए जा रहे थे. तभी उनकी नजर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ी. वह तुरंत वापस मुड़े और बाइक रोककर आसपास के ट्रैफिक को रुकने का इशारा किया. इसी दौरान डरा हुआ बिल्ली का बच्चा एक कार के नीचे जाकर छिप गया.

राडवान ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह काफी अंदर चला गया था. कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोग भी मदद के लिए जुट गए. कई कोशिशों के बाद राडवान ने आखिरकार बिल्ली के बच्चे को कार के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

इसके बाद जो हुआ, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. राडवान ने नन्हे बिल्ली के बच्चे को अपनी जेब में रखा और फिर बाइक लेकर वहां से निकल पड़े. रास्ते में जेब से बिल्ली के बच्चे की आवाज आती रही. राडवान भी बीच-बीच में रुककर उसे देखते रहे.

Advertisement

वीडियो के आगे के हिस्से में वह बिल्ली के बच्चे को आसपास मौजूद लोगों को दिखाते नजर आते हैं. लोग भी नन्हे जानवर को देखकर मुस्कुराते हैं. वीडियो शेयर करते हुए राडवान ने लिखा, “एक छोटी जिंदगी बचाई, थोड़ी खुशी बांटी.”

वीडियो वायरल होने के बाद लोग राडवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि ट्रैफिक के बीच अपनी बाइक रोककर एक बेजुबान की मदद करना इंसानियत की मिसाल है. एक यूजर ने रेस्क्यू के दौरान कार ड्राइवर के धैर्य की भी तारीफ की. वहीं, कई लोगों को जेब में सुरक्षित बैठा बिल्ली का बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा लगा.

इस पूरे वीडियो का सबसे भावुक पल यही है कि सड़क पर अकेला और डरा हुआ नजर आ रहा बिल्ली का बच्चा कुछ ही देर बाद राडवान की जेब में सुरक्षित दिखाई देता है.

---- समाप्त ----