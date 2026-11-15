दिवाली पार्टी में बुलाया, बांटे गिफ्ट और हैम्पर, फिर अचानक बंद कर दी कंपनी! 

दिवाली से ठीक पहले हर कर्मचारी की उम्मीद होती है कि ऑफिस में त्योहार की खुशियां मिलेंगी, सहकर्मियों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और कुछ यादगार पल बनेंगे लेकिन एक महिला के लिए ऑफिस की दिवाली पार्टी जिंदगी का मुश्किल दिन बन गई. कंपनी के फाउंडर ने पहले कर्मचारियों को दिवाली के गिफ्ट दिए और फिर एक-एक करके बुलाकर बताया कि कंपनी बंद होने जा रही है. इतना ही नहीं, उनके पास नवंबर की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं. तीन दिन बाद दिवाली थी और महिला के सामने फिर से बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया.

और पढ़ें

पहले सेहत के लिए छोड़ी थी ड्रीम जॉब

महिला ने अपने रेडिट पर किए पोस्ट में बताया कि वह करीब ढाई साल तक अपनी ड्रीम कंपनी में काम कर चुकी थीं. इस दौरान उन्होंने लंबे समय तक काम किया, प्रमोशन पाया और अपनी पहचान बनाई. हालांकि, गुरुग्राम के प्रदूषण और लंबे वर्किंग आवर्स की वजह से उनके सेहत पर गलत असर पड़ना शुरू हो गया.

महिला के मुताबिक, उन्हें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. बार-बार बुखार, सर्दी और खांसी की परेशानी भी रहने लगी. इसके बाद दिसंबर 2025 में तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. इसके बाद परिवार उन्हें इलाज और सलाह के लिए AIIMS दिल्ली और PGI लखनऊ भी लेकर गया.

डॉक्टरों ने उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह दी. महिला ने बताया कि परिवार में फेफड़ों के कैंसर का इतिहास होने के कारण वह अपनी सेहत को लेकर और चिंतित थीं. आखिरकार उन्होंने ड्रीम जॉब छोड़ने का फैसला किया.

Advertisement

नई नौकरी में मिली थी राहत, फिर बंद हो गई कंपनी

बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी ड्रीम जॉब छोड़ने का फैसला किया और बाद में महिला ने एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी में ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम शुरू किया. यह नौकरी रिमोट थी और जरूरत पड़ने पर ही क्लाइंट मीटिंग या शूट के लिए जाना होता था. इससे उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देने का मौका मिला.

उन्होंने इलाज शुरू किया, खानपान सुधारा और ठीक होने के बाद दोबारा दौड़ना भी शुरू किया. महिला के मुताबिक, पिछले दो महीनों में उनकी मेडिकल रिपोर्ट में सुधार दिखने लगा था. उन्हें लग रहा था कि अब जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है.

उन्होंने बताया कि उनकी भूमिका सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ी नहीं थी, फिर भी अपने संपर्कों के जरिए उन्होंने कंपनी को तीन क्लाइंट दिलाए. इसके लिए उन्होंने कोई कमीशन भी नहीं लिया क्योंकि वह अपनी नौकरी और कंपनी के प्रति आभारी थीं.

दिवाली से तीन दिन पहले फाउंडर ने सुनाई बुरी खबर

महिला के मुताबिक, दिवाली से तीन दिन पहले कंपनी के फाउंडर ने एक छोटी पार्टी रखी. इस दौरान कर्मचारियों को त्योहार के गिफ्ट और हैम्पर दिए गए. इसके बाद फाउंडर ने सभी कर्मचारियों को अलग-अलग बुलाया और बताया कि कंपनी के पास नवंबर की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया है और अब कंपनी बंद की जा रही है.

Advertisement

इसके बाद से महिला ने रेडिट पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने अभी तक अपने माता-पिता को नौकरी जाने के बारे में नहीं बताया था. उन्हें डर था कि अगर उन्हें घर लौटना पड़ा तो परिवार उन पर शादी करने का दबाव बना सकता है.

3.8 साल का वर्क एक्सपीरियंस, अब नई नौकरी की तलाश

महिला ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनके पास करीब 3.8 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है. इस दौरान उन्होंने स्ट्रैटेजी, ग्रोथ, डेटा एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यूजर बिहेवियर एनालिसिस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और कैंपेन प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में काम किया है. इसके अलावा उनके पास सेल्स, मार्केटिंग, CRM और कस्टमर सर्विस में दो साल की इंटर्नशिप का अनुभव भी है. उन्होंने Reddit यूजर्स से पूछा कि LinkedIn और Naukri जैसे जॉब पोर्टल के अलावा नौकरी तलाशने के कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि लोगों से रेफरल कैसे मांगा जाए, ताकि उन्हें जवाब मिलने की संभावना बढ़े.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी सलाह

महिला की पोस्ट पर कई यूजर्स ने उन्हें हिम्मत रखने और अपने अनुभव के आधार पर नई नौकरी तलाशने की सलाह दी. एक यूजर ने कहा कि उनके पास 3.8 साल का अनुभव है और वह गुरुग्राम के अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी डेटा एनालिटिक्स से जुड़े अवसर तलाश सकती हैं. कुछ यूजर्स ने उन्हें रेफरल के लिए अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का इस्तेमाल करने और अलग-अलग कंपनियों में मौके तलाशने की सलाह दी.

-

---- समाप्त ----