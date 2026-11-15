Shruti Haasan Childhood: कमल हासन की बेटी होकर भी झेली तंगी! पैसों के लिए श्रुति को करने पड़े ये काम

कमल हासन पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से बतौर एक्टर फिल्मों में काम कर रहे हैं. तमिल सिनेमा में उन्हें 'उलानायगन' यानी पूरी दुनिया का हीरो बुलाया जाता है. उनकी एक्स वाइफ सारिका ठाकुर भी एक सक्सेसफुल कलाकार रही हैं. दोनों के दो बच्चे हुए, श्रुति और अक्षरा हासन, जिन्हें लेकर लोगों की सोच ऐसी होगी कि उन्होंने अपने बचपन में काफी शौहरत देखी होगी. लेकिन श्रुति हासन के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ.

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श्रुति ने बताया कि उनके पिता कमल हासन ने उनकी पढ़ाई के अलावा कभी किसी दूसरी चीज का खर्च नहीं उठाया. हाल ही में वो अंगद बेदी और नेहा धूपिया के यूट्यूब शो 'डबल डेट' में पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपनी जिंदगी और पैसों से जुड़ी कई बातें शेयर कीं. बातचीत के दौरान श्रुति ने बताया कि वो अपने पिता के काफी करीब हैं और खुद को 'डैडीज गर्ल' मानती हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके पिता बिल्कुल आम भारतीय पिता की तरह हैं.

बॉलीवुड में कैसे आईं श्रुति?

श्रुति ने अपने पिता के बारे में कहा- अगर आप 99 नंबर भी ले आएं, तो वो पूछेंगे कि एक नंबर कहां रह गया? जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या कमल हासन ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो जिंदगी में बेहतर कर सकें, तब श्रुति ने बताया कि मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे कभी खुश नहीं होते.

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श्रुति ने एक म्यूजिशियन के तौर पर अपने करियर और इस दौरान आने वाली मुश्किलों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि किसी भी म्यूजिशियन के लिए ये देखना जरूरी होता है कि उसका काम आर्थिक रूप से कितना फायदेमंद है, उसे कितने लोग देख रहे हैं और वो किस तरह के दर्शकों तक पहुंचना चाहता है.

श्रुति ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में इंग्लिश सिंगर और सॉन्गराइटर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था. लेकिन उस दौरान उन्हें काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया.

बेटी श्रुति को दी ऐसी परवरिश



श्रुति ने बताया कि उन्होंने अपने पिता से कभी आर्थिक मदद नहीं ली. हालांकि, अमेरिका में अपनी पढ़ाई के दौरान कमल हासन ने उनका खर्च उठाया था. एक्ट्रेस ने कहा- आखिरी बार पापा ने मेरी म्यूजिक की पढ़ाई का खर्च उठाया था. मैं 19 साल की थी और उस समय अपनी पढ़ाई का खर्च खुद नहीं उठा सकती थी. इसलिए अमेरिका में मेरी पढ़ाई की फीस और रहने का खर्च पापा ने उठाया था.

श्रुति ने बताया कि उनके पिता हमेशा बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए तैयार रहते थे. उन्होंने पिता की सोच के बारे में बताते हुए कहा- पापा का कहना था कि तुम्हें 50 साल की उम्र में भी पढ़ाई करनी है, तो मैं उसका खर्च उठाऊंगा. लेकिन इसके अलावा बाकी सब तुम्हारी जिम्मेदारी है. तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें खुद संभालनी है. मैं अपनी ऐसी परवरिश के लिए खुद को खुशकिस्मत मानती हूं.

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