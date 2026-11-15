निर्मला सीतारमण का फर्जी VIDEO, ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच... फिर ठगों ने ऐंठ लिए 1.41 करोड़

केरल के कोझिकोड में एक 63 वर्षीय व्यक्ति ने एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करके 1.41 करोड़ रुपये गंवा दिए. एक एजेंसी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का प्रचार एक फर्जी वीडियो के जरिए किया गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिखाया गया था. कोझिकोड ग्रामीण साइबर क्राइम पुलिस ने शनिवार को नाडुवन्नूर के नोचाद निवासी अब्दुर्रहीमन पी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की.

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पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को फेसबुक पर एक वीडियो दिखा, जिसमें कथित तौर पर निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए अच्छे रिटर्न का वादा करते हुए दिखाया गया था. पुलिस ने बताया कि वीडियो को असली मानकर उन्होंने उसके साथ दिए गए एक लिंक पर क्लिक किया और ठगों के निर्देशों का पालन किया.

अधिकारियों ने बताया कि यह कथित धोखाधड़ी 6 जून 2025 से 4 नवंबर 2026 के बीच हुई. इस दौरान पीड़ित ने अपने दो बैंक खातों से 30 बार में कुल 1.41 करोड़ रुपये आरोपियों द्वारा संचालित अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए. अधिकारियों के मुताबिक न तो वादा किया गया रिटर्न मिला और न ही निवेश की गई रकम वापस आई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने घटना की रिपोर्ट करने में देरी की, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनके पैसे वापस मिल जाएंगे. साइबर क्राइम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया है. अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है.

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पुलिस ने बताया कि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई रकम और शिकायतकर्ता को आई फोन कॉल्स के आधार पर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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