Chawal Ka Peda: न मेवा, न खोया, घर पर चावल से बनाएं हलवाई जैसे सॉफ्ट पेड़े, भूल जाएंगे बाजार की मिठाई!

Chawal Ka Peda Recipe: नवरात्र में कन्या पूजन के दिन हलवा, पूड़ी के अलावा अगर आप घर पर कुछ मीठा बनाने की सोच रही हैं, तो चावल के पेड़े एक अच्छा ऑप्शन हैं. इन्हें बनाने के लिए आपको न तो महंगे मेवों की जरूरत होगी और न ही खोया खरीदने की. घर में रखे चावल, दूध, नारियल और मिल्क पाउडर से आप स्वादिष्ट पेड़े तैयार कर सकते हैं. केसर और इलायची की खुशबू इनका स्वाद और भी खास बना देती है.
सबसे अच्छी बात यह है कि चावल के पेड़े बनाने की विधि काफी आसान है. आप इन्हें कन्या पूजन के लिए बना सकती हैं या घर आए मेहमानों को भी परोस सकती हैं. आइए जानते हैं चावल के पेड़े बनाने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए और इन्हें घर पर हलवाई जैसा स्वाद देने के लिए कैसे तैयार करें.
चावल के पेड़े बनाने के लिए सामग्री
चावल के पेड़े बनाने का आसान तरीका
झटपट बन जाते हैं चावल के पेड़े
चावल के पेड़े घर पर आसानी से बनने वाली मिठाई हैं. इनमें दूध, इलायची और केसर का स्वाद इन्हें खास बनाता है. नवरात्र में इन्हें भोग के लिए बनाते समय साफ-सफाई का ध्यान रखें और अपनी पूजा की परंपरा के अनुसार सामग्री चुनें. तैयार पेड़ों को ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें, क्योंकि इनमें दूध और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल हुआ है.
ध्यान दें: पेड़ों का स्वाद और बनावट सही रखने के लिए मिश्रण को बहुत ज्यादा सूखने न दें. अगर मिश्रण ज्यादा नरम लगे, तो इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाएं. इससे पेड़े आसानी से शेप ले सकेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे.