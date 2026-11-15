Manoj Tiwari Chhath Puja: छठ महापर्व पर भक्ति में डूबे मनोज तिवारी, मां-पत्नी को लेकर की बात, हुए इमोशनल

दिल्ली में महापर्व छठ की धूम इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रही है, और इस बीच बीजेपी सांसद और लोकप्रिय भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के घर भी आस्था का अनूठा माहौल नजर आया. छठ के दूसरे दिन यानी खरना के बेहद पवित्र मौके पर मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ पूरे विधि-विधान से खरना का अनुष्ठान किया.

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इस दौरान दोनों ने व्रत के नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैंस इसे बेहद पसंद भी कर रहे हैं.

घर पर कैसे हुई खरना की पूजा

छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना व्रतियों और उनके परिवारों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है और शाम के समय गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर का प्रसाद तैयार किया जाता है. मनोज तिवारी के घर पर भी इसी परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया गया. उनकी पत्नी सुरभि तिवारी ने खरना का प्रसाद बनाया और परिवार के सभी सदस्यों ने भगवान भास्कर को भोग लगाकर इसका आशीर्वाद लिया. इस दौरान घर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया.

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पत्नी सुरभि ने संभाला व्रत का जिम्मा

मनोज तिवारी ने बातचीत के दौरान बताया कि जब वह पहली बार दिल्ली के सांसद बने थे, तो अपने संसदीय क्षेत्र की व्यस्तताओं के कारण वह अपने गांव नहीं जा पाते थे. मां की उम्र और घर पर छठ न होने की टीस उन्हें अंदर से परेशान करती थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने घर में छठ का माहौल देखा था. ऐसे में उनकी पत्नी सुरभि तिवारी ने आगे बढ़कर खुद छठ व्रत करने का फैसला किया, और तब से लेकर आज तक वह पूरी निष्ठा के साथ इस कठिन व्रत को निभाती चली आ रही हैं.

जल संरक्षण का संदेश और पुराना संघर्ष

इस खास मौके पर बात करते हुए मनोज तिवारी ने यह भी याद किया कि जब सुरभि ने पहली बार घर पर छठ शुरू किया था, तो दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छठ का मुख्य संदेश केवल आस्था ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जल संरक्षण भी है. कृत्रिम गड्ढों में पूजा करने के बजाय प्राकृतिक जल स्रोतों के पास छठ मनाने का जो महत्व है, उनका परिवार उसी परंपरा को आज भी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहा है.

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