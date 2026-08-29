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Aloo Manchurian Recipe: सिर्फ आलू से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा तीखा-चटपटा मंचूरियन, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा मन

Aloo Manchurian Recipe: शाम के नाश्ते या पार्टी के लिए आप चटपटा इंडो-चाइनीज स्नैक 'आलू मंचूरियन' ट्राई कर सकते हैं. कुरकुरे तले हुए आलू को खट्टी-मीठी और तीखी सॉस में टॉस करके बना ये मंचूरियन एक रेस्टोरेंट जैसा बनता है. इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है.

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आलू से बना ये मंचूरियन बनाने में बहुत ही आसान है. (Photo: ITG)
आलू से बना ये मंचूरियन बनाने में बहुत ही आसान है. (Photo: ITG)

शायद ही कोई हो जिसे चाइनीज फूड्स खाना पसंद ना हो. नूडल्स, चिली पोटैटो से लेकर स्प्रिंग रोल्स तक लोग बहुत ही चाव से खाते हैं. आलू ज्यादा स्नैक्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में अगर आप हर बार स्नैक में समोसा, पकौड़े या फ्रेंच फ्राइज खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार आलू से कुछ ऐसा बनाकर देखिए जो स्वाद में एकदम अलग लगे और चाइनीज भी हो. आलू मंचूरियन एक ऐसा ही इंडो-चाइनीज स्नैक है, जिसमें बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम आलू को तीखी, खट्टी-मीठी मंचूरियन सॉस में टॉस किया जाता है. इसका स्वाद इतना चटपटा होता है कि एक बार खाने के बाद बार-बार बनाने का मन करेगा.

आमतौर पर मंचूरियन का नाम सुनते ही गोभी या वेज मंचूरियन का ख्याल आता है, लेकिन आलू से बना मंचूरियन भी किसी से कम नहीं है. खास बात ये है कि इसे पार्टी स्नैक, शाम की चाय के साथ स्टार्टर या फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ साइड डिश के तौर पर भी परोसा जा सकता है. चलिए जानते हैं कैसे बनाएं आलू मंचूरियन. 

आलू मंचूरियन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

आलू फ्राई करने के लिए

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  • 3-4 मध्यम आकार के आलू
  • 3 बड़े चम्मच मैदा
  • 2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर
  • 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • तलने के लिए तेल

मंचूरियन सॉस के लिए

  • 1 बड़ा चम्मच तेल
  • 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन
  • 1 छोटा चम्मच बारीक कटी अदरक
  • 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
  • 1/2 कप बारीक कटा प्याज
  • 1/2 कप शिमला मिर्च
  • 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस
  • 1 बड़ा चम्मच टोमैटो सॉस
  • 1 छोटा चम्मच चिली सॉस
  • 1 छोटा चम्मच सिरका
  • 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • 2-3 बड़े चम्मच पानी
  • 1 छोटा चम्मच कॉर्न फ्लोर, जिसे थोड़े पानी में घोल लें
  • ऊपर से डालने के लिए हरा प्याज

बनाने का तरीका:

1. आलू मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर धो लें और इन्हें छोटे-छोटे क्यूब्स या अपनी पसंद के आकार में काट लें. ध्यान रखें कि टुकड़े बहुत बड़े न हों, वरना इन्हें अंदर तक पकने में ज्यादा समय लगेगा.

2. एक बाउल में मैदा, कॉर्न फ्लोर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें. थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें. अब कटे हुए आलू इसमें डालकर अच्छी तरह कोट कर लें.

3. कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद इसमें कोट किए हुए आलू डालकर मीडियम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. आलू को एक साथ बहुत ज्यादा न डालें, वरना वे आपस में चिपक सकते हैं और अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं होंगे.

4. तले हुए आलू को प्लेट में निकालकर कुछ देर अलग रख दें. अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी आलू पसंद हैं, तो इन्हें दूसरी बार भी हल्का फ्राई कर सकते हैं.

5. एक पैन या कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर तेज आंच पर कुछ सेकंड भूनें. इसके बाद प्याज और शिमला मिर्च डालें.

6. सब्जियों को तेज आंच पर चलाते हुए पकाएं, ताकि उनका हल्का क्रंच बना रहे. अब इसमें सोया सॉस, टोमैटो सॉस, चिली सॉस और सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

7. इसके बाद काली मिर्च और जरूरत के हिसाब से नमक डालें. ध्यान रखें कि सोया सॉस में पहले से नमक होता है, इसलिए नमक कम ही डालें.

8. अब 2-3 बड़े चम्मच पानी डालें और उबाल आने दें. इसके बाद पानी में घोला हुआ कॉर्न फ्लोर डालकर लगातार चलाएं. कुछ ही सेकंड में सॉस गाढ़ी और शाइनी होने लगेगी.

9. अब इसमें पहले से फ्राई किए हुए क्रिस्पी आलू डालें और तेज आंच पर अच्छी तरह टॉस करें, ताकि सॉस हर आलू पर अच्छी तरह कोट हो जाए. ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हरा प्याज डालें और गैस बंद कर दें.

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10. गरमा-गरम आलू मंचूरियन तैयार है. उसे तुरंत सर्व करें, क्योंकि ज्यादा देर तक सॉस में रखने पर आलू अपनी क्रिस्पीनेस खो सकते हैं. इसे हरे प्याज से गार्निश करके अकेले स्नैक के तौर पर परोस सकते हैं. इसके अलावा वेज फ्राइड राइस, शेजवान राइस या नूडल्स के साथ भी इसका स्वाद बेहद अच्छा लगता है.

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