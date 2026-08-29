scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यश की टॉक्सिक ने चार दिन के अंदर हिंदी में कमा डाले 100 करोड़, तोड़ा राजामौली की RRR का रिकॉर्ड

यश की फिल्म टॉक्सिक ने खराब वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद, चार दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर डाली है. हिंदी में कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ पार जा चुका है, और यश ने उसी के साथ एस.एस. राजामौली को भी पीछे छोड़ दिया है.

Advertisement
X
टॉक्सिक ने मचाया 'गदर' (Photo credit: Movie still)
टॉक्सिक ने मचाया 'गदर' (Photo credit: Movie still)

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार 'रॉकी भाई' यश अपनी मच-अवेटेड फिल्म टॉक्सिक लेकर आए थे. मगर इसने जिस तरह से लोगों को निराश किया, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. फिल्म को लगभग हर तरफ से खराब रिव्यू मिले. कुछ लोगों के ऊपर मेकर्स ने लीगल एक्शन भी लिया, जिसकी काफी चर्चा हुई. हालांकि इस सबके परे जो कमाल टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर दिखा रही है, उसपर भी एक नजर डालनी बनती है. 

हिंदी में धांसू कमाई

यश की फिल्म 26 अगस्त को ओणम के त्योहार पर रिलीज हुई थी. उस दिन बुधवार था, जिसका सीधा मकसद लंबे वीकेंड का फायदा उठाना रहा. पहले दिन टॉक्सिक ने यश के स्टारडम के दम पर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की ओपनिंग ली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. मगर दूसरे दिन से फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आनी शुरू हुई. अगर हिंदी की बात की जाए, तो पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने के बाद, फिल्म की कमाई हर दिन गिरती रही. कल रक्षाबंधन की छुट्टी का भी कुछ खास फायदा नहीं रहा.

सम्बंधित ख़बरें

entertainment news bollywood
रिलीज के दूसरे दिन कितनी हुई 'टॉक्सिक' की कमाई? देखें मूवी मसाला
k Annamalai slams yash film Toxic
BJP के पूर्व नेता के. अन्नामलाई ने यश की टॉक्सिक पर उठाया सवाल
Toxic: A Fairytale For Grown-Ups
गिरावट में भी टॉक्सिक ने तोड़े रिकॉर्ड, यश ने किसको पछाड़ा?
Toxic Film Day 2 Box Office Collection
दूसरे दिन ढेर हुई यश की टॉक्सिक! हिंदी छोड़िए, कन्नड़ में भी पिछड़ी
Geetu Mohandas on Toxic
'लिखती कुछ हूं, शूट कुछ और...', बोलीं टॉक्सिक की डायरेक्टर गीतू

हालांकि अब चार दिन बीत जाने के बाद, टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तो बना लिया है. चौथे दिन यश की फिल्म ने हिंदी में 100 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, जबतक ये खबर लिखी जा रही है, तबतक टॉक्सिक हिंदी भाषा में 6.87 करोड़ रुपये नेट कमाने की वजह से 105 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं फिल्म की कुल कमाई पैन इंडिया में 177.58 करोड़ रुपये हुई है. इससे ये साफ झलक रहा है कि हिंदी में टॉक्सिक का कलेक्शन काफी शानदार है. 

Advertisement

कन्नड़ में ज्यादा ऑडियंस

मगर हैरानी की बात ये है कि यश की फिल्म को देखने अगर सबसे ज्यादा जनता किसी भाषा में आ रही है, तो वो कन्नड़ है. वहां के थिएटर्स में अभी करीब 40% ऑक्यूपेंसी नोट की जा रही है. फिलहाल ये आंकड़े लाइव रिपोर्ट के अनुसार लिए गए हैं, फाइनल नंबर आने अभी बाकी है.

टॉक्सिक ने महज 4 दिनों में 100 करोड़ हिंदी भाषा में कमाकर दिग्गज फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली की पिछली फिल्म RRR का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. RRR ने पांच दिन में 100 करोड़ कमाए थे. फिल्म टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट, तो यश ने प्रोड्यूस किया था. उन्होंने साथ ही साथ फिल्म की राइटिंग में भी अपना योगदान दिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Aloo Manchurian Recipe: सिर्फ आलू से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा तीखा-चटपटा मंचूरियन, स्वाद ऐसा कि बार-बार बनाने का करेगा मन |
    सिर्फ 2 दिन... खत्‍म हो रही LPG समेत इन कामों की डेडलाइन, तुरंत निपटाएं |
    यश की टॉक्सिक ने चार दिन के अंदर हिंदी में कमा डाले 100 करोड़, तोड़ा राजामौली की RRR का रिकॉर्ड |
    आरक्षण विवाद पर मंत्रियों में रार! चिराग पासवान ने मांगा जीतन राम मांझी से इस्तीफा |
    Duleep Trophy: श्रीलंका में बेंच पर बैठे, अब दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में गदर मचाएंगे गुरनूर बराड़! |
    कभी आगे, कभी पीछे घूमी सीट...चीन की इस राइड ने लोगों की रूह कंपा दी! |
    खेल-खेल में चालू हुआ पिच रोलर, मासूम की कुचलकर मौत; गुरुग्राम की क्रिकेट अकादमी में दर्दनाक हादसा |
    'जावेद अख्तर के कहने पर गई', NEET प्रोटेस्ट में शामिल होने पर बोलीं शबाना आजमी |
    India’s Best Mountain Lakes: पहाड़ों पर चाहिए बीच का मजा? दोस्तों संग घूम आएं भारत की ये 6 सबसे खूबसूरत झीलें |
    बैग में पोटी लेकर घूमता है ये शख्स, दुकान और मॉल में मचा रखा है आतंक
    Advertisement