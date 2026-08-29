यश की टॉक्सिक ने चार दिन के अंदर हिंदी में कमा डाले 100 करोड़, तोड़ा राजामौली की RRR का रिकॉर्ड

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार 'रॉकी भाई' यश अपनी मच-अवेटेड फिल्म टॉक्सिक लेकर आए थे. मगर इसने जिस तरह से लोगों को निराश किया, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. फिल्म को लगभग हर तरफ से खराब रिव्यू मिले. कुछ लोगों के ऊपर मेकर्स ने लीगल एक्शन भी लिया, जिसकी काफी चर्चा हुई. हालांकि इस सबके परे जो कमाल टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर दिखा रही है, उसपर भी एक नजर डालनी बनती है.

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हिंदी में धांसू कमाई

यश की फिल्म 26 अगस्त को ओणम के त्योहार पर रिलीज हुई थी. उस दिन बुधवार था, जिसका सीधा मकसद लंबे वीकेंड का फायदा उठाना रहा. पहले दिन टॉक्सिक ने यश के स्टारडम के दम पर बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की ओपनिंग ली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. मगर दूसरे दिन से फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आनी शुरू हुई. अगर हिंदी की बात की जाए, तो पहले दिन 50 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करने के बाद, फिल्म की कमाई हर दिन गिरती रही. कल रक्षाबंधन की छुट्टी का भी कुछ खास फायदा नहीं रहा.

हालांकि अब चार दिन बीत जाने के बाद, टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तो बना लिया है. चौथे दिन यश की फिल्म ने हिंदी में 100 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन कर लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, जबतक ये खबर लिखी जा रही है, तबतक टॉक्सिक हिंदी भाषा में 6.87 करोड़ रुपये नेट कमाने की वजह से 105 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. वहीं फिल्म की कुल कमाई पैन इंडिया में 177.58 करोड़ रुपये हुई है. इससे ये साफ झलक रहा है कि हिंदी में टॉक्सिक का कलेक्शन काफी शानदार है.

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कन्नड़ में ज्यादा ऑडियंस

मगर हैरानी की बात ये है कि यश की फिल्म को देखने अगर सबसे ज्यादा जनता किसी भाषा में आ रही है, तो वो कन्नड़ है. वहां के थिएटर्स में अभी करीब 40% ऑक्यूपेंसी नोट की जा रही है. फिलहाल ये आंकड़े लाइव रिपोर्ट के अनुसार लिए गए हैं, फाइनल नंबर आने अभी बाकी है.

टॉक्सिक ने महज 4 दिनों में 100 करोड़ हिंदी भाषा में कमाकर दिग्गज फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली की पिछली फिल्म RRR का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. RRR ने पांच दिन में 100 करोड़ कमाए थे. फिल्म टॉक्सिक को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट, तो यश ने प्रोड्यूस किया था. उन्होंने साथ ही साथ फिल्म की राइटिंग में भी अपना योगदान दिया था.

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