Duleep Trophy: श्रीलंका में बेंच पर बैठे, अब दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में गदर मचाएंगे गुरनूर बराड़!

दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले से ठीक पहले नॉर्थ जोन के स्क्वॉड में एक बड़ा बदलाव हुआ है. पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल कर लिया गया है.

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रविवार से बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नॉर्थ जोन का सामना साउथ जोन से होगा, जिसके लिए गुरनूर टीम से जुड़ चुके हैं. गुरनूर हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे

भारत ने वो सीरीज 1-0 से अपने नाम की, लेकिन गुरनूर को डेब्यू कैप पहनने का मौका नहीं मिल पाया. सेलेक्टर्स का साफ प्लान है कि नवंबर में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे से पहले 23 साल के इस गेंदबाज को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा मैच प्रैक्टिस मिले. इसलिए उन्हें सीधा दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उतारा जा रहा है.

कर चुके हैं वनडे इंटरनेशनल डेब्यू

गुरनूर का हालिया प्रदर्शन भी उनके टीम इंडिया में दावे को मजबूत करता है. जुलाई में इंडिया 'ए' के साथ श्रीलंका दौरे पर उन्होंने एक ही मैच में 10 विकेट झटके थे. उनके नाम 19 फर्स्ट क्लास मैचों में 62 विकेट दर्ज हैं. बता दें कि इसी साल उन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी किया है और अब तक खेले गए 6 वनडे मैचों में 11 विकेट चटका चुके हैं.

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आकिब नबी इंग्लैंड में बिखेरेंगे जलवा!

वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर के स्टार तेज गेंदबाज आकिब नबी दलीप ट्रॉफी खेलने के बजाय इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं. फिलहाल उनके वीजा क्लीयरेंस का इंतजार है. सेलेक्टर्स चाहते हैं कि न्यूजीलैंड सीरीज से पहले आकिब इंग्लैंड की मददगार पिचों पर गेंदबाजी करें, ताकि वो नई गेंद को स्विंग कराने में और ज्यादा माहिर हो सकें.

आकिब ने 2025-26 के रणजी सीजन में अपनी रफ्तार का कहर बरपाते हुए महज 12.56 की औसत से 60 विकेट झटके थे. अगर किसी वजह से उनका काउंटी खेलने का प्लान अटकता है तो वो 22 सितंबर को पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया 'ए' के लिए खेलते नजर आ सकते हैं. इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप में वो रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी घरेलू टीम जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे.

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