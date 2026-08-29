scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सिर्फ 2 दिन... खत्‍म हो रही LPG समेत इन कामों की डेडलाइन, तुरंत निपटाएं

31 अगस्‍त को कई फाइनेंशियल कामों की डेडलाइन खत्‍म हो रही है, जिसे लोगों को तुरंत पूरा कर लेना चाहिए. इनमें एलपीजी की ई-केवाईसी और इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना जैसे काम शामिल हैं.

Advertisement
X
31 अगस्‍त को खत्‍म हो रहीं ये डेडलाइन. (Photo: PTI/Pixabay)
31 अगस्‍त को खत्‍म हो रहीं ये डेडलाइन. (Photo: PTI/Pixabay)

नया महीना शुरू होने के साथ बहुत से फाइनेंशियल कामों में बदलाव होने वाला है. 1 सितंबर से कई नए नियम लागू होंगे. हालांकि, उससे पहले 4 चीजों की डेडलाइन 31 अगस्‍त को ही समाप्‍त हो रही है, जो आपके जेब से जुड़ी हुई हैं. इसमें एलपीजी से लेकर ITR फाइल करने का नियम शामिल है. 

1. आज ही भरें आईटीआर 
अगर आपका बिजनेस है या आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके ITR भरने की डेडलाइन नजदीक है, जो 31 अगस्‍त 2026 को समाप्‍त हो रही है. ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 7 फाइल करने वाले टैक्‍सपेयर्स को 31 अगस्‍त तक आईटीआर फाइल करना ही होगा. वहीं अगर आप ITR-1 या ITR-2 भरते हैं और फाइल कर भी चुके हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्‍योंकि इसकी लास्‍ट डेट 31 जुलाई थी. लेकिन अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं. 

2. ओल्‍ड टैक्‍स चुनने का आखिरी मौका
अगर आपको ओल्‍ड टैक्‍स स्‍कीम चुनकर टैक्‍स सेविंग करना है तो आपकी भी डेडलाइन 31 अगस्त है. आपको बस अपने आईटीआर संशोधित करने के दौरान Form 10-IEA भी दाखिल करना होगा. अगस्त की compliance list में इसकी तारीख 31 अगस्त 2026 दी गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

The process, however, is far simpler than most people assume — it can be done entirely on your phone in a few easy steps.
LPG का कब मिलेगा नया कनेक्‍शन? सरकार ने दिया ये अपडेट
Rule Change From 1st September
Rule Change: 1 सितंबर से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर
LPG, CNG, PNG prices on August 19: Check latest rates across major cities
LPG को लेकर आया ये अपडेट, अब 5 दिन बाद बंद हो सकता है कनेक्‍शन
CM Vijay Annapoorni Super Six Scheme
'6 फ्री सिलेंडर का वादा, 3 का ही ऐलान', CM विजय की नई स्कीम पर भड़की BJP
The process, however, is far simpler than most people assume — it can be done entirely on your phone in a few easy steps.
PNG को लेकर बड़ा आदेश, रद्द हो सकता है आपका LPG कनेक्‍शन
Advertisement

3. RBI की FCNR(B) स्‍पेशल विंडो
यह आम सैलरी पाने वाले टैक्‍सपेयर्स की डेडलाइन नहीं, लेकिन यह डेडलाइन NRI/FCNR(B) डिपॉजिट के लिए बेहद खास है. आरबीआई ने स्‍पेशल FCNR(B) फॉरेक्‍स स्‍वैप फैसिलिटी की डेडलाइन पहले तय 30 सितंबर 2026 कसे घटाकर 31 अगस्‍त 2026 कर दी है. 

4. एलपीजी ई-केवाईसी 
अगर आपने अभी तक LPG e-KYC का काम पूरा नहीं किया है तो आपको फटाफट ये काम पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके एलपीजी कनेक्‍शन पर 1 सितंबर से बुकिंग होना बंद हो जाएगा. वहीं उज्‍ज्‍वला योजना के तहत सब्स‍िडी का लाभ भी नहीं दिया जाएगा. LPG ई-केवाईसी पूरा करने की डेडलाइन 31 अगस्‍त 2026 तय की गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यश की टॉक्सिक ने चार दिन के अंदर हिंदी में कमा डाले 100 करोड़, तोड़ा राजामौली की RRR का रिकॉर्ड |
    आरक्षण विवाद पर मंत्रियों में रार! चिराग पासवान ने मांगा जीतन राम मांझी से इस्तीफा |
    Duleep Trophy: श्रीलंका में बेंच पर बैठे, अब दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में गदर मचाएंगे गुरनूर बराड़! |
    कभी आगे, कभी पीछे घूमी सीट...चीन की इस राइड ने लोगों की रूह कंपा दी! |
    खेल-खेल में चालू हुआ पिच रोलर, मासूम की कुचलकर मौत; गुरुग्राम की क्रिकेट अकादमी में दर्दनाक हादसा |
    'जावेद अख्तर के कहने पर गई', NEET प्रोटेस्ट में शामिल होने पर बोलीं शबाना आजमी |
    India’s Best Mountain Lakes: पहाड़ों पर चाहिए बीच का मजा? दोस्तों संग घूम आएं भारत की ये 6 सबसे खूबसूरत झीलें |
    बैग में पोटी लेकर घूमता है ये शख्स, दुकान और मॉल में मचा रखा है आतंक |
    'ममदानी को 10 हजार जन्म लेने पड़ेंगे, तब...', मोहन भागवत का विरोध कर रहे न्यूयॉर्क मेयर पर बरसे BJP नेता |
    बाढ़ संकट में साथ खड़े भारत की नेपाल ने की तारीफ, PM मोदी का जिक्र कर कहा- वो बहुत दरियादिल
    Advertisement