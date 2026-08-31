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How To Keep Home Safe From Snakes: सांप को बिलकुल पसंद नहीं आपके घर से आने वाली ये 4 तरह की गंध, तभी तो सूंघते ही भागते हैं उल्टे पैर

How To Keep Home Safe From Snakes: बरसात में घर में कीड़ों-मकौड़ों और सांपों के आने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप भी सांपों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं जो आपके काफी काम आ सकते हैं.

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सांपों को दूर रखती हैं ये 4 गंध (Photo: ITG)
सांपों को दूर रखती हैं ये 4 गंध (Photo: ITG)

बारिश में जलभराव और नमी के कारण जहरीले सांप अपने बिलों से निकलकर इंसानी बस्तियों और घरों का रुख करने लगते हैं. सापों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है. वे हवा में मौजूद गंध के कणों से ही अपने माहौल को समझते हैं. हमारे घर और रसोई में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी तीखी और तेज गंध सांपों की सूंघने की क्षमता को प्रभावित करती है जिससे वो उस जगह से उल्टे पैर भाग जाते हैं. अगर आप भी सांपों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं तो आपको यहां बताई ट्रिक्स जरूर फॉलो करनी चाहिए. आइए जानते हैं सांपों को किस चीज की गंध बिलकुल पसंद नहीं होती है.

सांपों को दूर भगाने वाली 4 तीखी गंध और इस्तेमाल का तरीका

फिनाइल और सफेद सिरका:

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सिरके और फिनाइल की अत्यधिक अम्लीय और तीखी गंध सांपों की त्वचा और सूंघने की ग्रंथि में जलन पैदा करती है.

इस्तेमाल का तरीका: बालकनी, निकासी पाइप के मुहाने और घर के मुख्य दरवाजों की चौखट पर हफ्ते में दो बार सफेद सिरका या गाढ़ा फिनाइल छिड़कें.

कपूर और मिट्टी का तेल/लहसुन का घोल:

कपूर में मौजूद तेज कंपाउंड्स और लहसुन में पाया जाने वाला गंधक सांपों के तंत्रिका तंत्र को असहज कर देता है जिससे वो उस जगह से दूर भागते हैं.

इस्तेमाल का तरीका: अगर आप सांप को दूर रखना चाहते हैं तो कपूर की गोलियों को पीसकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या कुटा हुआ लहसुन मिलाएं और घर के अंधेरे कोनों व कबाड़ वाली जगहों पर छिड़क दें.

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नेफ्थलीन बॉल्स / डामर की गोलियां:

नेफ्थलीन की तेज गंध सांपों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. इसकी महक से सांपों का दम घुटने जैसी स्थिति बनती है और वे तुरंत जगह छोड़ देते हैं.

इस्तेमाल का तरीका: इन गोलियों को घर के बाहर, मुख्य द्वार के पास, गमलों के पीछे और भंडार गृह के कोनों में रख दें. (ध्यान रखें कि बच्चे या पालतू जानवर इन्हें न छुएं).

नीम और दालचीनी/लौंग का तेल:

दालचीनी, लौंग और नीम के तेल का तेज प्राकृतिक अर्क सांपों को परेशान कर देता है, जिससे वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और दूर भागते हैं.

इस्तेमाल का तरीका: एक छिड़काव बोतल में पानी लेकर उसमें 10-15 बूंदें लौंग या दालचीनी का तेल मिलाकर घर के खिड़की-दरवाजों और बालकनी की दीवारों पर छिड़कें.

घर को सांपों से सुरक्षित रखने के 3 जरूरी उपाय

चूहों पर नियंत्रण रखें: घर में चूहे और छिपकलियां न पनपने दें, क्योंकि सांप गंध का पीछा करते हुए शिकार की तलाश में आते हैं.

झाड़ियां और कबाड़ साफ करें: बालकनी या बगीचे में जमा सूखी पत्तियां, ईंटें और लकड़ी के ढेर तुरंत हटाएं.

निकासी पाइप पर बारीक जाली लगाएं: स्नानघर और रसोई की जल निकासी लाइनों पर धातु की बारीक जाली जरूर लगाएं.

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