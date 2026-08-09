scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Cockroach Repellent Plants: कीड़ों और कॉकरोच से हो गए हैं परेशान? घर में लगाएं 4 खुशबूदार पौधे, गंध सूंघते ही दूर भागेंगे कीड़े-मकोड़े

Cockroach Repellent Plants: अगर आपके घर में भी छोटे-छोटे कीड़ों, कॉकरोच और मच्छरों ने डेरा जमा लिया है तो यहां हम आपको इनसे छुटकारा पाने के कुछ असरदार ट्रिक्स बता रहे हैं. यहां हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं जिनकी गंध कीड़ों और कॉकरोच को घर से दूर रखेगी.

Advertisement
X
इन पौधों से दूर भागेंगे कीड़े और कॉकरोच (Photo: ITG)
इन पौधों से दूर भागेंगे कीड़े और कॉकरोच (Photo: ITG)

बरसात हो या गर्मी घर के किचन, बाथरूम और अलमारियों के कोनों में कॉकरोच और तरह-तरह के कीड़े-मकौड़ों का आना एक आम समस्या बन चुका है. कॉकरोच, चींटियां, चीटे और कई छोटे-छोटे न केवल खाने-पीने की चीजों को दूषित करके बीमारियां फैलाते हैं बल्कि इनमें गंदगी भी फैलती है. इनसे बचने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे या पेस्ट कंट्रोल काफी महंगे होते हैं बल्कि रोजाना इनका इस्तेमाल संभव नहीं हैं.

अगर आप भी बिना किसी हानिकारक केमिकल के प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से कीड़ों और कॉकरोच से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गार्डनिंग एक्सपर्ट और अनुभवी मालियों का यह नुस्खा आपके बेहद काम आएगा. यहां हम आपको 4 ऐसे पौधो बता रहे हैं जो अपनी तेज गंध के कारण कीड़ों और कॉकरोच को दूर भगाने में जादुई असर दिखाते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 पौधे.

लैवेंडर: लैवेंडर की मीठी और तेज खुशबू इंसानों को तो राहत देती है, लेकिन कॉकरोच, मक्खियों और कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इसकी महक से कॉकरोच अपना रास्ता बदल लेते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Vrat Wali Samak Khichdi
व्रत में खाना हो कुछ मसालेदार? झटपट बनाएं ठेचा वाली समक की खिचड़ी
how to make lauki halwa
लौकी देख मुंह नहीं बनाएंगे, बस दूध और देसी घी मिलाकर बनाएं दूधी हलवा
Mango Leaves Uses
आम के आम पत्तों के भी दाम! घर की इन 7 चीजों में आएंगे आपके काम
घर पर ही बनाएं व्रत के 5 फलाहारी आटे (Photo-ITG)
कुट्टू से राजगिरा तक: व्रत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें शुद्ध आटा
how to make til burfi sawan
काजू कतली भूल जाएंगे, सिर्फ 3 चीजों से बनाएं सॉफ्ट तिल की बर्फी

पुदीना / पेपरमिंट: पुदीने की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से 'मेंथॉल' होता है. इसकी तीखी गंध कॉकरोच और चींटियों के लिए बहुत तेज होती है. किचन विंडोज पर पुदीने का गमला रखने से कॉकरोच अंदर नहीं आते.

Advertisement

तेजपत्ता: तेजपत्ते की पत्तियों की गंध कॉकरोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. घर या बालकनी में इसका पौधा लगाने के अलावा इसकी सूखी पत्तियों को किचन कैबिनेट्स में रखने से भी कॉकरोच तुरंत भाग जाते हैं.

गेंदा: गेंदे के पौधे की जड़ों और पत्तियों से निकलने वाली खास गंध प्राकृतिक कीट-नाशक का काम करती है. यह कीड़े-मकोड़ों और मक्खियों को घर के आसपास भी नहीं भटकने देती.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लाखों की नौकरी छोड़ विदेश से लौटा, प्रेमानंद महाराज के लिए ला रहा दंडवत कांवड़ |
    रूस-यूक्रेन में ताबड़तोड़ अटैक, बेलगोरोड से खारकीव तक तबाही... कई लोगों की मौत |
    तमिलनाडु: कार्यक्रमों में सबसे पहले बजेगा 'तमिल थाई वजथु' सॉन्ग, बड़ी तैयारी में CM विजय |
    ड्रोन फेडरेशन फर्जीवाड़ा केस: DGCA के कई और अधिकारी भी आए रडार पर, CVC के पास नई शिकायत दर्ज |
    'शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा?' एथेनॉल के पक्ष में BJP सांसद जनार्दन मिश्रा के बिगड़े बोल |
    Gen-Z की हुंकार... बेरोजगारी से भ्रष्टाचार-पेपरलीक तक पर कड़ा प्रहार |
    बाइक से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल |
    Film Wrap: होटल के बेड पर साथ लेटी थीं आकांक्षा-पामेला, फैन ने एक्ट्रेस को पकड़ किया LipLock |
    Crorepati Stock: 34 रुपये थी कीमत... अब शेयर ₹8000 के पार, एक लाख लगाने वाले भी करोड़पति! |
    Noida Viral Video: फ्लैट में पति के साथ युवती को देखकर भड़की पत्नी, चले लात-घूंसे; गौर सिटी-2 में हाईवोल्टेज ड्रामा
    Advertisement