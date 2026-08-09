Cockroach Repellent Plants: कीड़ों और कॉकरोच से हो गए हैं परेशान? घर में लगाएं 4 खुशबूदार पौधे, गंध सूंघते ही दूर भागेंगे कीड़े-मकोड़े

बरसात हो या गर्मी घर के किचन, बाथरूम और अलमारियों के कोनों में कॉकरोच और तरह-तरह के कीड़े-मकौड़ों का आना एक आम समस्या बन चुका है. कॉकरोच, चींटियां, चीटे और कई छोटे-छोटे न केवल खाने-पीने की चीजों को दूषित करके बीमारियां फैलाते हैं बल्कि इनमें गंदगी भी फैलती है. इनसे बचने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल स्प्रे या पेस्ट कंट्रोल काफी महंगे होते हैं बल्कि रोजाना इनका इस्तेमाल संभव नहीं हैं.

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अगर आप भी बिना किसी हानिकारक केमिकल के प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से कीड़ों और कॉकरोच से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गार्डनिंग एक्सपर्ट और अनुभवी मालियों का यह नुस्खा आपके बेहद काम आएगा. यहां हम आपको 4 ऐसे पौधो बता रहे हैं जो अपनी तेज गंध के कारण कीड़ों और कॉकरोच को दूर भगाने में जादुई असर दिखाते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 पौधे.

लैवेंडर: लैवेंडर की मीठी और तेज खुशबू इंसानों को तो राहत देती है, लेकिन कॉकरोच, मक्खियों और कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. इसकी महक से कॉकरोच अपना रास्ता बदल लेते हैं.

पुदीना / पेपरमिंट: पुदीने की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से 'मेंथॉल' होता है. इसकी तीखी गंध कॉकरोच और चींटियों के लिए बहुत तेज होती है. किचन विंडोज पर पुदीने का गमला रखने से कॉकरोच अंदर नहीं आते.

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तेजपत्ता: तेजपत्ते की पत्तियों की गंध कॉकरोच को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. घर या बालकनी में इसका पौधा लगाने के अलावा इसकी सूखी पत्तियों को किचन कैबिनेट्स में रखने से भी कॉकरोच तुरंत भाग जाते हैं.

गेंदा: गेंदे के पौधे की जड़ों और पत्तियों से निकलने वाली खास गंध प्राकृतिक कीट-नाशक का काम करती है. यह कीड़े-मकोड़ों और मक्खियों को घर के आसपास भी नहीं भटकने देती.

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