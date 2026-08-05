उत्तराखंड: 17 गैर-मान्यता प्राप्त दलों को पंजीकृत सूची से हटाने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में 17 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जा सकता है. उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यह बड़ी कार्रवाई हो सकती है.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) उत्तराखंड कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जिन दलों के नाम हटाए गए हैं, उन्होंने 2019 के बाद कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा. इसके अलावा, जब चुनाव आयोग ने उनके कार्यालयों का भौतिक सत्यापन (फिजिकल वेरिफिकेशन) किया, तो उनके कार्यालयों का पता ही नहीं चल पाया.

सूत्रों के मुताबिक, जिन दलों को हटाया गया है उनमें हरिद्वार की भारत कौमी दल, हरिद्वार की भारत परिवार पार्टी, हरिद्वार की भारतीय सम्राट सुभाष सेना, हरिद्वार की पीपुल्स पार्टी, देहरादून की भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी, देहरादून की भारतीय अंत्योदय पार्टी, देहरादून की भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी, देहरादून की गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट, नैनीताल की प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया, हल्द्वानी की सूरज सेवा दल और देहरादून की उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी शामिल है.

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इससे पहले चुनाव आयोग ने छह अन्य दलों जैसे देहरादून के भारतीय जनक्रांती पार्टी, देहरादून की भारतीय जनमंच पार्टी, देहरादून की मैदानी क्रांति पार्टी, पौड़ी गढ़वाल की प्रजामंडल पार्टी, हरिद्वार की राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी और देहरादून की राष्ट्रीय जनसहाय पार्टी को हटाया था.

उत्तराखंड में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में अगर चुनाव आयोग यह कार्रवाई करती है तो यह बहुत ही अहम होगी.

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