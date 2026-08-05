प्रीति जिंटा के प्यार में लट्टू था ये विदेशी क्रिकेटर? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी, बोला- बॉलीवुड एक्ट्रेस से...

शोबिज और क्रिकेट की दुनिया का गहरा नाता रहा है. कई हसीनाओं के नाम अक्सर क्रिकेटर्स संग जुड़ चुके हैं. बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की भी एक समय पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली संग लिंक-अप की खबरें थीं. ब्रेट ली ने अब प्रीति संग अपने अफेयर की खबरों की सच्चाई बताई है.

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क्या बोले क्रिकेटर?

दरअसल, ब्रेट ली ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स से की थी. इसके बाद वो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने थे. ब्रेट ली जब पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे, तब उन्हें कई बार प्रीति जिंटा संग स्पॉट किया जाता था, जिसके बाद से दोनों के अफेयर को लेकर खबरें वायरल होने लगी थीं. उनके बॉन्ड की भी खूब चर्चा होती थी.

मगर अब सालों बाद ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा संग अपने अफेयर की खबरों पर रिएक्ट किया है. बॉम्बे टाइम्स संग लेटेस्ट इंटरव्यू में ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा संग अपनी डेटिंग को गलत बताया है. ब्रेट ली का कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया है.

प्रीति जिंटा संग डेटिंग पर ब्रेट ली बोले- मैंने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया. प्रीति जिंटा और मैं अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं. जब मैं किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलता था, तब मैं प्रीति जिंटा को काफी अच्छे से जानने लगा था.

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ब्रेट ली ने की थी प्रीति की तारीफ

प्रीति की तारीफ में उन्होंने कहा- 'वो भारत में मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं. उस समय वो पंजाब टीम की बॉस थीं. वो एक बेहद समझदार महिला हैं और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है. ब्रेट ली ने यह भी बताया कि इन अफवाहों से वो कभी परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें हमेशा सच पता था.

ब्रेट ली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2006 में एलिजाबेथ केम्प से शादी की थी, जिनसे उनका एक बेटा है. हालांकि, दो साल बाद दोनों अलग हो गए. फिर 2009 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद 2014 में उन्होंने लाना एंडरसन से दूसरी शादी की. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं.

दूसरी ओर, प्रीति जिंटा ने साल 2016 में लॉस एंजिल्स में जीन गुडइनफ से शादी कर ली थी. शादी के बाद 2021 में कपल ने सरोगेसी से जुड़वां बच्चों का वेलकम किया था.

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