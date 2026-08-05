scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हड्डियों में रहता है दर्द? रोजाना की ये आदतें आपकी हड्डियों और जोड़ों को रखेंगी स्वस्थ

आज की जीवनशैली में लंबे समय तक बैठे रहने की आदत हड्डियों और जोड़ों को कमजोर कर रही है. रोजाना एक्सरसाइज करना, जैसे सीढ़ियां चढ़ना और साइकिल चलाना, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इसके साथ ही डाइट में विटामिन और कैल्शियम लेना भी जरूरी है.

Advertisement
X
जोड़ों में दर्द ( Photo-ITGD)
जोड़ों में दर्द ( Photo-ITGD)

आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में और घंटों बैठे रहने की आदत लोगों की सेहत को बिगाड़ रही है. बैठे रहने की आदत हड्डियों और जोड़ों को भी कमजोर कर रही है. हालांकि डॉक्टर बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी चीजों को फॉलो करके आप अपनी बोन हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं. लेकिन अगर समस्या गंभीर है और दर्द नहीं जा रहा है तो फिर इस मामले में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. 

साकेत के मैक्स अस्पताल में आर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट और चीफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के चेयरमैन डॉ. रमणीक महाजन ने इस बारे में बताया है. डॉ. महाजन बताते हैं कि रोजाना की एक्सरसाइज जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को ताकत देती है. ऐसे में रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है. इसके लिए आप सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना जैसी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. 

डाइट में कैल्शियम और प्रोटीन जरूर लें 

सम्बंधित ख़बरें

Exhaust Fan Cleaning Tips
किचन का एग्जॉस्ट फैन हो गया चिपचिपा और काला? बिना खोले ऐसे करें साफ
FSSAI ON DABUR PRODUCTS
FSSAI लाइसेंस का मतलब क्या हर दावा सही है? जानिए सच
hairfall
डिलीवरी के बाद बाल झड़ना कब नॉर्मल, कब बीमारी का संकेत?
FSSAI action on dabur
डाबर को शहद -घी बेचने पर रोक, FSSAI ने बताया कारण
Chandipura Virus ने बढ़ाई चिंता, गुजरात सरकार बोली...

हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में दूध, पनीर, दही, सोया अंडें जैसी चीजों को शामिल करें. प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही बोन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं. इसके साथ ही जरूरी है कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा भी अच्छी रहे. सुबह की हल्की धूप में 15–20 मिनट बिताना फायदेमंद हो सकता है, जिन लोगों में इसकी कमी हो, वे डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्किन पर दिख रहे ये लक्षण, हड्डियों की बीमारी के हो सकते हैं संकेत

सही वजन बनाए रखें

अधिक वजन घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा दबाव डालता है. वहीं बहुत कम वजन भी हड्डियों को कमजोर बना सकता है. संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से स्वस्थ वजन बनाए रखना आवश्यक है. क्योंकि अगर वजन बढ़ेगा तो इसका असर जोड़ों पर भी पड़ता है. ऐसे में इसको कंट्रोल करना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: 7 गुना तेज इलाज... ड्रोन पहुंचाएंगे ब्लड और ऑर्गन! हेल्थकेयर सिस्टम बदलेगा इलेक्ट्रिक एयर एम्बुलेंस

धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचें

धूम्रपान और अधिक शराब का सेवन हड्डियों की क्वालिटी को प्रभावित करता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा सकता है. स्वस्थ जीवनशैली अपनाना हड्डियों और जोड़ों दोनों के लिए लाभकारी है. इस दौरान यह भी ध्यान रखें कि जोड़ों में दर्द की समस्या को नजरअंदाज न करें. इस मामले में डॉक्टरों से सलाह जरूर लें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    हड्डियों में रहता है दर्द? रोजाना की ये आदतें आपकी हड्डियों और जोड़ों को रखेंगी स्वस्थ |
    Homemade Peanut Oil: बिना किसी मशीन के घर पर ही निकालें 100% शुद्ध 'मूंगफली का तेल', सावन व्रत में करें बेझिझक इस्तेमाल |
    प्रीति जिंटा के प्यार में लट्टू था ये विदेशी क्रिकेटर? डेटिंग पर तोड़ी चुप्पी, बोला- बॉलीवुड एक्ट्रेस से... |
    E20 पेट्रोल से खराब होगा इंजन... रिपोर्ट से मचा हड़कंप! आया SIAM और सरकार का जवाब |
    'झारखंड के छात्रों के संघर्ष को सलाम...', जंतर-मंतर फेम नेहा ने प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, कांग्रेस भी आई साथ |
    Gujrat के सोमनाथ हाईवे पर अचानक आ गए 4 शेर, थमी वाहनों की रफ्तार |
    महाराष्ट्र में 'एनालॉग पनीर' पर पूरी तरह बैन, बेचते पकड़े गए तो जेल की नौबत |
    E-20 पेट्रोल मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने PM आवास तक निकाला मार्च, देखें पंजाब आजतक |
    'सरकार अब जिंदा रखे या मार दे', झारखंड के 'जंतर-मंतर' से छात्रों की हुंकार |
    Money plant water vs soil: पानी में लगाएं या मिट्टी में, इस ट्रिक से लहलहाने लगेगा मनी प्लांट
    Advertisement