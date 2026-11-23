नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) रविवार को भारत पहुंच चुके हैं. यह उनका प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा है और भारत को चुना जाना अपने आप में संकेत है. मार्च 2026 में सत्ता संभालने के बाद बालेन ने पहले साल में कोई विदेश दौरा न करने की बात कही थी और भारतीय विदेश सचिव से मिलने से भी बचते रहे थे.

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उस समय उनके जेस्चर से भारत के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखता था. फिर भी आज वे दिल्ली में हैं, जयशंकर से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और दोनों प्रधानमंत्री मिलकर अयोध्या से जनकपुर तक चलने वाली ट्रेन को डिजिटली हरी झंडी दिखाएंगे.

यह बदलाव पूरी तरह से दिल से आया हो, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी. बालेन काठमांडू के मेयर रहे हैं, रैपर से राजनीति में आए हैं और उनकी राजनीति की जड़ें उस युवा वर्ग में हैं जो पारंपरिक राजनीतिक दलों से मोहभंग की स्थिति में है. भारत के साथ रिश्तों को लेकर उनकी शुरुआती दूरी प्रोटोकॉल और राजनीति दोनों से जुड़ी थी. लेकिन सत्ता में आने के बाद आर्थिक और व्यावहारिक हकीकत सामने आ गई.

नेपाल को ऊर्जा, कनेक्टिविटी, व्यापार और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भारत की जरूरत है. भारत ने भी चुपचाप कूटनीति जारी रखी. राजदूतों की मुलाकात, सेना प्रमुख का दौरा और मंत्रियों के स्तर पर बातचीत. नतीजा यह कि बालेन भारत को अपना पहला द्विपक्षीय गंतव्य बना रहे हैं.

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आज की वार्ता में ऊर्जा, जल संसाधन, रेल और सड़क कनेक्टिविटी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे. नेपाल दो अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है. कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी अपेक्षित है. सबसे प्रतीकात्मक घटना अयोध्या-जनकपुर ट्रेन है. राम की जन्मभूमि और सीता की जन्मभूमि को जोड़ने वाली यह ट्रेन सिर्फ यातायात का साधन नहीं, बल्कि सभ्यतागत और सांस्कृतिक रिश्तों का संदेश भी है.

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जनकपुर मधेस क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है और बालेन की जड़ें भी तराई से जुड़ी बताई जाती हैं. यह कदम उन सांस्कृतिक धागों को मजबूत करता है, जो राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के लोगों के बीच बने रहते हैं.

एक सवाल और उठ रहा है कि क्या बालेन का रुख भारत को लेकर बदल रहा है? हां, एक सीमा तक इसे सही कहा जा सकता है. लेकिन यह बदलाव पूर्ण रूपांतरण नहीं, बल्कि व्यावहारिक समायोजन है. नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन के साथ रिश्ते रखने के बावजूद भारत के बिना आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी संभव नहीं.

बालेन ने भारत से ऊर्जा निर्यात, हाइड्रोपावर परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं. भारत के लिए भी यह अवसर है. पड़ोसी प्रथम नीति के तहत स्थिर और सहयोगी नेपाल हित में है. सांस्कृतिक कनेक्टिविटी बढ़ाने से लोगों के स्तर पर विश्वास बढ़ सकता है.

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फिर भी उम्मीदों को संतुलित रखना जरूरी है. सीमा विवाद, वायुमार्ग, व्यापार असंतुलन और आवागमन जैसे पुराने मुद्दे आसानी से नहीं सुलझेंगे. नेपाल में विपक्ष पहले ही कह रहा है कि उनसे सलाह-मशविरा नहीं किया गया. बालेन की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत नहीं है. वे युवा उम्मीदों पर सवार होकर आए हैं, लेकिन सत्ता की जटिलताओं में समझौते करने पड़ेंगे. ट्रेन का उद्घाटन अच्छा प्रतीक है, पर असली परीक्षा तब होगी जब समझौते लागू होंगे और दोनों पक्ष एक-दूसरे की संवेदनशील मुद्दों का सम्मान करेंगे.

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भारत-नेपाल रिश्ते सभ्यतागत हैं. खुली सीमा, रोटी-बेटी का रिश्ता और धार्मिक तीर्थस्थल दोनों देशों को बांधते हैं. बालेन का दौरा बर्फ पिघलने की शुरुआत हो सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष परिणामोन्मुखी रहें.

आज की वार्ता और अयोध्या-जनकपुर ट्रेन सिर्फ फोटो-ऑप नहीं होनी चाहिए. अगर ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में ठोस प्रगति हुई तो यह दौरा याद रखा जाएगा. वरना यह एक और औपचारिक यात्रा रह जाएगी, जिसमें जेस्चर बदले लेकिन जमीन पर स्थिति वैसी ही रही. बालेन का रुख बदल रहा है या नहीं, इसका फैसला आने वाले महीनों के नतीजों पर निर्भर करेगा.

दरअसल चीन भारत-नेपाल संबंधों की गर्मजोशी में सबसे बड़ा पेच बना हुआ है. नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर दोनों पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बीजिंग की बढ़ती सक्रियता इस संतुलन को बार-बार बिगाड़ती है. चीन ने नेपाल में सड़क, रेल, हाइड्रोपावर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर भारी निवेश किया है. कई बार ये परियोजनाएं भारत की सुरक्षा चिंताओं से टकराती रही हैं.

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नेपाल की कुछ राजनीतिक ताकतें चीन के साथ करीबी बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाती हैं. सीमा विवादों, ट्रांस-हिमालयन रेलवे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मुद्दों पर नेपाल की दोहरी नीति भारत में संदेह पैदा करती है. जब भी भारत-नेपाल के बीच कोई सकारात्मक संकेत मिलता है, चीन अक्सर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है.

बालेन की यात्रा के दौरान भी यही सवाल उठ रहा है कि काठमांडू बीजिंग के साथ अपने रिश्ते को कितना सीमित रखने को तैयार है. बिना चीन को अलग-थलग किए भारत-नेपाल संबंधों में स्थायी गर्मजोशी मुश्किल है. नेपाल को यह तय करना होगा कि वह रणनीतिक स्वायत्तता चाहता है या चीन के प्रभाव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता रहेगा.

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