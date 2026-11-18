दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. उन्होंने पंजाब के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी आई है. उनके इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने BJP पर निशाना साधा है. वहीं, दिल्ली के BJP नेताओं ने AAP पर ही पराली जलाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

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शिवराज बोले- किसानों को बदनाम न करें

बुधवार को पंजाब दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने की घटनाओं में कमी के लिए किसानों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश को रास्ता दिखाया है.

शिवराज चौहान ने कहा कि मैं सबसे पहले पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं. पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी आई है. मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि किसानों को बदनाम न करें. किसान किसी भी तरह पर्यावरण प्रदूषण के जिम्मेदार नहीं हैं. प्रदूषण के लिए दूसरे कारण जिम्मेदार हैं.

पराली और प्रदूषण पालिटिक्स पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान - “कहा पंजाब में पराली जलाने में ऐतिहासिक कमी, प्रदूषण के लिए किसान नहीं दूसरी वजहें ज़िम्मेदार, पंजाब के किसानों ने पराली प्रबंधन में राह दिखाई है।” दिल्ली में बीजेपी की सरकार के मंत्री प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली पर आरोप लगाते रहे हैं। — ASHUTOSH MISHRA (@JournoAshutosh) November 18, 2026

उन्होंने कहा कि पूरे देश को फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के तरीके अपनाने चाहिए. पराली को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाने से उसमें जैविक कार्बन बढ़ता है और मिट्टी की सेहत बेहतर होती है. शिवराज ने डायरेक्ट सीडिंग और पराली प्रबंधन को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया. उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने बाकी देश के सामने एक नई राह रखी है.

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केजरीवाल बोले- किसानों को बदनाम कर रही BJP

शिवराज के बयान पर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने BJP को घेरा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी की है. इसके बावजूद BJP और कांग्रेस के नेता पंजाब के किसानों को निशाना बना रहे हैं.

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि BJP और कांग्रेस मिलकर गंदी राजनीति के तहत किसानों को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने इसे किसानों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा अभियान बताया.

केंद्रीय मंत्री ख़ुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफ़ी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 18, 2026

दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी शिवराज चौहान के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें शिवराज की चिंता हो रही है. पंजाब के किसानों के पक्ष में सच बोलने पर कहीं उन्हें अपनी कैबिनेट की कुर्सी न गंवानी पड़े. भारद्वाज ने कहा कि शिवराज ने वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर यह बात कही है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है.

BJP नेताओं ने AAP पर लगाए आरोप

दूसरी तरफ, दिल्ली के BJP नेताओं ने AAP पर पलटवार किया. उन्होंने पार्टी पर इस मुद्दे पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया. BJP नेताओं का दावा है कि पंजाब में AAP सरकार ने पराली जलाने के मामलों में किसानों के खिलाफ करीब 2,100 केस दर्ज किए हैं.

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दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 5 से 7 नवंबर के बीच खेतों में आग लगने की सिर्फ 100 घटनाएं सामने आईं. उन्होंने दावा किया कि इस दौरान किसानों ने पराली जलाने की घटनाएं कम की हैं. हालांकि, कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि दिवाली पर AAP से जुड़े लोगों ने जानबूझकर 1,100 जगहों पर आग लगाई, ताकि किसानों और त्योहार को बदनाम किया जा सके.

Minister Shivraj Singh Chauhan may lose his cabinet position for speaking the truth in favor of Punjab farmers. He recently said stubble is not responsible for pollution and warned against blaming farmers for Delhi’s pollution. https://t.co/ISdZF8x5sl — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) November 18, 2026

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आरोप लगाया कि पंजाब में AAP कार्यकर्ताओं ने फसल अवशेषों में आग लगाई. उन्होंने दावा किया कि किसानों ने इस बारे में शिकायतें की हैं.

इस तरह दिल्ली के प्रदूषण और पराली जलाने के मुद्दे पर BJP और AAP के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. एक तरफ शिवराज चौहान किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली BJP के नेता AAP पर पराली जलाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं.

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