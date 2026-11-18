राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला अब धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगा है. मेला क्षेत्र के रेतीले धोरों में सात समंदर पार से आए विदेशी मेहमान भी राजस्थानी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. मेले के दूसरे दिन पर्यटक विभाग की ओर से आयोजित ऊंट श्रृंगार और ऊंट नृत्य प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही. ढोल की थाप पर सजे-धजे ऊंटों की प्रस्तुति देखकर देसी और विदेशी पर्यटक रोमांचित हो उठे.

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ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में 7 ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों को आकर्षक ढंग से सजाकर मैदान में उतारा. प्रतियोगिता में अशोक पुत्र गोपाल के ऊंट ने पहला स्थान हासिल किया. वहीं, विजेंद्र सिंह का ऊंट दूसरे और सुगन सिंह का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा.

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प्रतियोगिता के दौरान ऊंट पालकों ने ढोल की थाप के साथ अपने पशुओं की सजावट का प्रदर्शन किया. सजे-धजे ऊंटों को मैदान में रैंप पर कैटवॉक करते देखकर विदेशी मेहमान भी हैरान रह गए. कई पर्यटक 'हाउ वंडरफुल' कहते नजर आए. मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानियों ने इन खूबसूरत ऊंटों की जमकर तस्वीरें खींचीं.

ढोल की थाप पर नाचे ऊंट, विदेशी मेहमानों ने की जमकर फोटोग्राफी

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पुष्कर मेला मैदान में ऊंटों की अनोखी प्रस्तुति देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी. अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस मेले में चारों तरफ रंग-बिरंगी सांस्कृतिक छटा देखने को मिल रही है. बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक मेले का आनंद लेते नजर आ रहे हैं.

प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विशेष ऊंट नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. इसमें 5 ऊंट पालकों ने हिस्सा लिया. ढोल की थाप बजते ही ऊंटों ने अपने अंदाज में नृत्य करना शुरू कर दिया. उनकी लयबद्ध चाल और अनोखी अदाओं ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

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ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में विजेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह का ऊंट पहले स्थान पर रहा. मांगीलाल का ऊंट दूसरे और प्रभु सिंह का ऊंट तीसरे स्थान पर आया. इस दौरान मैदान में मौजूद विदेशी मेहमान ढोल की धुन पर थिरकते ऊंटों को देखकर काफी उत्साहित नजर आए.

स्पेन और ब्राजील के पर्यटक भी हुए रोमांचित

प्रतियोगिता देखने पहुंचे स्पेन के आल्वेर्टो और ब्राजील की ईसा ने भी अपने अनुभव साझा किए. ब्राजील की युवती ईसा ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कहीं भी ऊंट नृत्य और श्रृंगार की ऐसी प्रतियोगिता नहीं देखी थी. इसे देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई.

उन्होंने कहा कि पुष्कर मेले में ऊंट और घोड़े देखना उन्हें बहुत अच्छा लगा. ढोल की थाप पर ऊंटों को नाचते देखकर वह काफी आनंदित हुईं. उनके मुताबिक, यह मेला बेहद शानदार है.

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पुष्कर मेले में ऊंटों की सजावट, नृत्य और राजस्थानी संस्कृति विदेशी मेहमानों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है. प्रतियोगिताओं के जरिए स्थानीय परंपराओं और पशुपालन से जुड़ी कला को भी मंच मिल रहा है.

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