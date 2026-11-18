भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के स्टेज शो वायरल रहते हैं. जनता उन्हें देखने, सुनने और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहती है. हालांकि खेसारी के शो में अश्लीलता को देखकर किसी को भी शर्म आ जाए. एक्टर के हालिया शो की ही बात ले लीजिए. खेसारी ने स्टेज पर अश्लीलता की लिमिट क्रॉस कर दी. इंटरनेट पर एक्टर को ट्रोल किया जा रहा है.

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खेसारी ने पार की हदें

शो में खेसारी के साथ भोजपुरी हसीना ऋतु सिंह नजर आईं. एक्ट्रेस मैरिड हैं. फिर भी शादीशुदा हीरोइन संग खेसारी ने स्टेज पर मर्यादा तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी. खेसारी के कई वीडियो सामने आए हैं. जिनमें वो ऋतु संग स्टेज पर रोमांटिक होने की कोशिश करते दिखे. कभी उनके बेहद करीब आकर घूरने लगे. तो कभी शर्टलेस होकर ऋतु को गले से लगाया. सेकड़ों लोगों के सामने ऋति संग कोजी हुए.

एक वीडियो में वो ऋतु के इतने नजदीक आए कि लगा kiss ही कर लेंगे. खेसारी की शर्म यहां भी खत्म नहीं हुई, उन्होंने ऋति से स्टेज पर kiss भी मांग डाली.

खेसारी ने कहा- हमने फिल्म में कई बार इनका चुम्मा लिया है. आप लोगों ने देखा है ना इसे. फिल्म में लिया है तो बाहर नहीं ले सकते चुम्मा? एक्टर की बात सुनकर ऋतु सिंह चौंक जाती हैं. वो कहती हैं- बिल्कुल नहीं. जवाब में खेसारी बोले- ठीक है फिर नहीं लेंगे. जो देगी उसका चुम्मा लेंगे. स्टेज पर खेसारी ने अपनी बॉडी दिखाई. वो शर्टलेस अवतार में दिखे.

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एक वायरल क्लिप में खेसारी एक्ट्रेस को अपने सीने से लगाते हैं. काफी देर तक उन्हें सीने से लगाए रहते हैं. वो ऋतु को अपनी बांहों में लिए रखते हैं. एक्ट्रेस उन्हें छोड़ने को कहती हैं. लेकिन खेसारी तो खेसारी हैं, भरी पब्लिक के बीच वो हीरोइन संग कोजी होते हैं.

खेसारी की इन हरकतों को देखकर लोगों ने उनकी क्लास लगाई है. किसी ने कहा- इसी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है. दूसरे यूजर ने लिखा- ऋतु का पति उन्हें क्या कहता होगा. यूजर्स खेसारी को लेकर भद्दी बातें बोल रहे हैं. एक्ट्रेस की भी क्लास लोगों ने लगाई है.

उनका कहना है हीरोइनें ऐसी हरकतों को रोकती नहीं हैं, तभी खेसारी जैसे स्टार को बढ़ावा मिलता है. वैसे ये पहली बार नहीं है, जब खेसारी ने पब्लिकली मर्यादा लांघी हो. भोजपुरी स्टेज शोज में अक्सर ये सब हरकतें देखने को मिलती हैं.

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