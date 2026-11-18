प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान देश में नशे की समस्या पर भावुक हो गए. वहीं, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट को एनकाउंटर में ढेर किया. इन खबरों के अलावा, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव टालने का फैसला लिया. पढ़ें बुधवार शाम की बड़ी खबरें.

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'देश के युवा को बचाना होगा...', नशे की समस्या पर कैबिनेट मीटिंग में भावुक हुए पीएम मोदी



पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में बढ़ती नशे की समस्या पर गहरी चिंता जताई. युवाओं में नशे की लत का जिक्र करते हुए पीएम भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को हर हाल में नशे के चंगुल से बचाना होगा. पीएम ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का आह्वान किया.

लश्कर कमांडर लतीफ भट एनकाउंटर में ढेर, मस्जिद में छिपा था कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड



जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट को मार गिराया है. वह एक मस्जिद में छिपा हुआ था. उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार मौका दिया गया, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया. इसके बाद सुरक्षाबलों ने उसे बाहर निकालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. मस्जिद से बाहर निकलते ही उसे गोली मार दी गई.

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यूपी में पंचायत चुनाव टले, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद होंगे इलेक्शन, कैबिनेट का फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव टालने का फैसला लिया है. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे. इसके साथ ही ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इस फैसले से मौजूदा प्रशासकों को छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल मिलेगा.

आजम खान डासना जेल से रिहा, ED केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी जमानत



सपा नेता आजम खान डासना जेल से रिहा हो गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर हुई. शहनवाज और जुनैद उनके जमानती बने. दोनों ने 50-50 हजार रुपये की एफडी भी जमा की. वहीं उनकी रिहाई से पहले ED ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सोमनाथ मंदिर पर भारतीय सेना ने की पुष्पवर्षा, माउंटेन ईगल्स टीम का कमाल

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर भारतीय थल सेना ने श्री सोमनाथ महादेव को हवाई पुष्पांजलि अर्पित की. विंग्स ऑफ वैलर एंड यूनिटी एक्सपेडिशन 2026 के तहत सेना की टीम माउंटेन ईगल्स ने दो विमानों से मंदिर के ऊपर पुष्पवर्षा की. यह आयोजन भारतीय अस्मिता, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के सम्मान में किया गया.

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Panchayat Season 5: 'पंचायत' की आ गई रिलीज डेट, दिसंबर में ट्विस्ट के साथ फिर खुलेगी फुलेरा की दुनिया



प्राइम वीडियो ने कॉमेडी सीरीज 'पंचायत' के पांचवें सीजन का ऐलान कर दिया है. मेकर्स ने नया पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज डेट 3 दिसंबर तय की है. इस ऐलान के साथ ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है. नए सीजन में जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता और अशोक पाठक एक बार फिर अपने पुराने किरदारों में नजर आएंगे.

ई-रिक्शा को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी, सेफ्टी के लिए तय होंगे स्टैंडर्ड्स



भारत में सड़क सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ई-रिक्शा के लिए नए सेफ्टी नियम तैयार कर रही है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी. सरकार भारत NCAP के आधार पर नए सुरक्षा मानक बना रही है. इनका मकसद इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में सुरक्षा का स्तर बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराना है.

मायके और ससुराल के बीच कैसे पूरा होगा आयुष्मान-शरवरी का प्यार? ये प्रेम मोल लिया का ट्रेलर रिलीज

सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी की फ्रेश केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. मुंबई में हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही. फिल्म में अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा समेत कई कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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सरकारी नौकरी में 2 बच्चों वाला नियम खत्म, MP में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला



मध्य प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों में संशोधन का फैसला लिया गया. इसके तहत तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता और इसे कदाचार मानने संबंधी प्रावधान हटाए जाएंगे.बॉलीवुड के रंग में रंगा

ब्रिटेन का राजकुमार! करण ने बिछाया रेड कार्पेट, करीना-सैफ ने किया शाही मेहमान का स्वागत



ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने मुंबई में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस का दौरा किया. इस दौरान करीना कपूर खान और सैफ अली खान समेत बॉलीवुड की कई हस्तियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रिंस विलियम के स्वागत में खास डांस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कलाकारों ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के गानों पर शानदार प्रस्तुति दी.

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