Devuthani Ekadashi 2026: इस साल देवशयनी एकादशी 20 नवंबर को पड़ रही है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं. भगवान विष्णु के जागते ही शुभ कार्यों पर लगी पाबंदी हटती है और मंगल कार्य संपन्न होते हैं. भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल की एकादशी जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन योग निद्रा में जाते हैं. फिर अगले चार महीने इसी अवस्था में रहते हैं. इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. चातुर्मास के दौरान हिंदू धर्म में शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित हैं. यह अवधि समाप्त होने के बाद ही मंगल कार्य किए जा सकते हैं. आइए इसकी वजह जानते हैं.

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वाराणसी के ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश मिश्रा के अनुसार, चातुर्मास को जप, तप, साधना और व्रत के लिए विशेष समय माना गया है. इस दौरान साधु-संत एक ही स्थान पर रहकर भगवान का ध्यान करते हैं और धार्मिक प्रवचन देते हैं. इसमें न तो शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य किए जाते हैं और न ही कोई बड़ा शुभ कार्य घर में किया जाता है.

चातुर्मास के पीछे एक व्यावहारिक कारण भी बताया जाता है. दरअसल, प्राचीन समय में आवागमन के साधन सीमित थे और वर्षा ऋतु में रास्तों पर यात्रा करना काफी कठिन होता था. ऐसे में विवाह और अन्य बड़े मांगलिक आयोजन करना भी आसान नहीं था. इसलिए वर्षा ऋतु के इन चार महीनों में लोग एक ही स्थान पर रहकर जप, तप और साधना करते थे. चातुर्मास समाप्त होने और भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती थी. हिंदू परिवारों में आज भी यह परंपरा चली आ रही है.

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देवउठनी एकादशी से जुड़ी शंखासुर की कथा

देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है. कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के असुर का वध किया था. इसके बाद वह योग निद्रा में चले गए. मान्यता है कि भगवान विष्णु के चार महीने तक निद्रा में रहने के कारण संसार में मांगलिक कार्य बंद हो गए थे.



इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे. उनके जागने के साथ ही दोबारा शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई. इसी धार्मिक मान्यता के चलते देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को जगाने, पूजा-अर्चना करने और उनसे सुख-समृद्धि की कामना करने का विशेष महत्व माना जाता है.

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