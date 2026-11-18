कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2027 के लिए अपने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरून ग्रीन पर एक बार फिर भरोसा जताया है. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 25 करोड़ 20 लाख रुपये की भारी-भरकम कीमत पर रिटेन किया है.

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लेकिन केकेआर मैनेजमेंट और फैन्स अभी इस फैसले की खुशी भी नहीं मना पाए थे कि अगले ही दिन एक ऐसी खबर सामने आई, जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं. बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में कैमरून ग्रीन एक खतरनाक बाउंसर का शिकार हो गए.

गेंद सीधे ग्रीन के हेलमेट की ग्रिल पर इतनी जोर से लगी कि उनके होंठ से खून बहने लगा और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा. यह घटना होबार्ट में खेले गए सीरीज के आखिरी वनडे मैच के दौरान हुआ.

इंग्लैंड द्वारा दिए गए 329 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में थी. नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे कैमरून ग्रीन 10 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे थे. तभी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने 140.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी बाउंसर फेंकी.

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Cameron Green retired hurt after a bouncer hit the grill of his helmet. #AUSvENG https://t.co/KOwXnHgoHC — cricket.com.au (@cricketcomau) November 18, 2026

बुरी तरह चोटिल हुए ग्रीन

ग्रीन ने इस गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके हेलमेट की ग्रिल से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ग्रीन मैदान पर गिर पड़े. जब उन्होंने खुद को संभालते हुए हेलमेट उतारा तो देखा कि उनका होंठ बुरी तरह फट गया है और मुंह से खून निकल रहा है.

England finish the series with a huge win in Hobart. #AUSvENG https://t.co/MM2kFePfRX — cricket.com.au (@cricketcomau) November 18, 2026

ऑस्ट्रेलिया को मिली हार

फिजियो तुरंत मैदान पर दौड़े और प्राथमिक जांच के बाद ग्रीन को मैदान से बाहर ले जाया गया. हालांकि, जाते-जाते उन्होंने अंगूठा दिखाकर फैन्स को हिम्मत बंधाई. चोट की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल टीम ने ग्रीन को 'कन्कशन' (सिर में चोट के कारण होने वाली समस्या) से पीड़ित पाया, जिसके बाद युवा बल्लेबाज ओली पीक को कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया यह मैच 97 रनों से हार गया और 2-1 से सीरीज भी गंवा बैठा.

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केकेआर के लिए क्यों बढ़ी चिंता?

कैमरून ग्रीन का चोटिल होना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. केकेआर ने आईपीएल 2026 की नीलामी में ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बनाया था. पिछले सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 322 रन बनाए थे और 7 विकेट भी लिए थे. इसके बाद साल 2027 के आईपीएल के लिए केकेआर ने कैमरून ग्रीन को रिटेन कर सभी को हैरान कर दिया.



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