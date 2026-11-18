पिथौरागढ़ जिले के ऐतिहासिक जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मंच पर हुए हंगामे औरअभद्रता के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. धारचूला विधायक हरीश धामी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नामजद चार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में राम सिंह रोकाया, सौरभ मर्तोलिया, नृप सिंह और विक्रम दानू शामिल हैं.

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14 नवंबर की है घटना

गौरतलब है कि बीते 14 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया था. इस दौरान मंच पर क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ तीखी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए उन्हें चुनौती दी थी. कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे और पुलिसकर्मियों के साथ कथित धक्का-मुक्की के बाद मामला तूल पकड़ गया था. इसके बाद थाना जौलजीबी में विधायक हरीश धामी सहित छह नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.

बुधवार को हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान आरोपियों की संलिप्तता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर 18 नवंबर को चारों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने गिरफ्तारी के पीछे साक्ष्यों से छेड़छाड़ रोकने, वादी और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका पर अंकुश लगाने तथा आरोपियों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने का आधार बताया है. गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

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फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुटी है. वहीं, जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह से शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक हलकों में भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.

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