उत्तर प्रदेश के आगरा में 'बहन जी' कहकर संबोधित करने पर सदर ACP अमीषा सिंह और परशुराम दल के एक कार्यकर्ता के बीच तीखी बहस हो गई. इस दौरान ACP ने कार्यकर्ता से कहा, 'मैं बहन जी नहीं हूं.' जवाब में कार्यकर्ता ने कहा, 'हम तो बहन ही कहेंगे, यह हमारी भारतीय संस्कृति है.' अब इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

UGC बिल के विरोध में रैली निकाल रहे थे कार्यकर्ता

जानकारी के मुताबिक, परशुराम दल के कार्यकर्ता UGC बिल के विरोध में रैली निकाल रहे थे. पुलिस ने धारा 163 लागू होने का हवाला देते हुए रैली को रोक दिया. इसी बात को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस शुरू हो गई.

दलित महासम्मेलन की अनुमति पर उठाया सवाल

कार्यकर्ताओं ने पुलिस से सवाल किया कि जब इलाके में धारा 163 लागू है तो दलित महासम्मेलन के आयोजन की अनुमति कैसे दी गई? इसी बातचीत के दौरान एक कार्यकर्ता ने सदर ACP अमीषा सिंह को 'बहन जी' कहकर संबोधित किया.

इस पर ACP ने आपत्ति जताते हुए कहा, 'मैं बहन जी नहीं हूं.' कार्यकर्ता ने जवाब दिया, 'हम तो बहन ही कहेंगे, यह हमारी भारतीय संस्कृति है.' देखें VIDEO:-

इसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

---- समाप्त ----