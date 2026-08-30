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राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR, 'शुद्धिकरण यज्ञ' को दलित विरोधी बताने के मामले में कार्रवाई

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह FIR अनुसूचित जाति के युवक अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है.

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राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR दर्ज की गई है
राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी में FIR दर्ज की गई है

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली में FIR दर्ज की गई है. अनुसूचित जाति के युवक अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज इस FIR में राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 196 और 299 के तहत मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है. FIR में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) भी शामिल की गई है.

यह मामला हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद किए गए 'शुद्धिकरण यज्ञ' और उसे लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल गांधी ने इस शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए इस पर सवाल उठाए थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

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8 अगस्त की रैली से जुड़ा मामला

दरअसल, 8 अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस की एक रैली आयोजित हुई थी. इसके बाद एक हिंदूवादी संगठन की ओर से रामलीला मैदान में 'शुद्धिकरण यज्ञ' किया गया था.

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आयोजकों की ओर से दावा किया गया था कि रामलीला मैदान में फैली गंदगी और वहां कथित तौर पर लगाए गए सांप्रदायिक नारों के विरोध में यह शुद्धिकरण किया गया. वहीं कांग्रेस ने इस शुद्धिकरण को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित पहचान से जोड़ते हुए इसका विरोध किया था.

इसके बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी. राहुल गांधी ने भी शुद्धिकरण यज्ञ को दलित विरोधी बताते हुए इस पर निशाना साधा था. अब उनकी इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है.

शिकायतकर्ता अमित कुमार ने राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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