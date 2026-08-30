Secret Sabji Masala Recipe: दालचीनी-लौंग डालकर घर पर बनाएं ये सीक्रेट मसाला, 1 चम्मच डालते ही हर सब्जी में आएगा होटल जैसा स्वाद!

Secret Sabji Masala Recipe: होटल और ढाबे में बनने वाली हर सब्जी का स्वाद हर किसी को पसंद आता है और जो सब्जी लोगों को अच्छी नहीं लगती है उसे भी खा लेते हैं. सिंपल दाल हो या मटर पनीर होटल में बनने वाली हर सब्जी का स्वाद बेमिसाल होता है, मगर घर में हजार कोशिश के बाद भी ऐसा खाना नहीं बना पाता है. मगर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होटलों में सब्जी का होममेड सीक्रेट मसाला तैयार किया जाता है, जिसे डालते ही सिंपल सब्जी का भी स्वाद दोगुना बढ़ जाता है.

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आप भी घर पर यह स्पेशल सीक्रेट मसाला तैयार करके रख लीजिए, इसकी एक चुटकी से सब्जी, दाल और ग्रेवी में होटल जैसा स्वाद आएगा. इसमें कई तरह के साबुत मसालों और खुशबूदार सामग्री का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, आइए इसे बनाने का तरीका बताते हैं.

सीक्रेट गरम मसाला बनाने के लिए सामग्री

जीरा – 120 ग्राम

साबुत धनिया – 150 ग्राम

काली मिर्च – 80 ग्राम

बड़ी इलायची – 80 ग्राम

सौंफ – 80 ग्राम

दालचीनी – 70 ग्राम

लौंग – 60 ग्राम

सौंठ – 60 ग्राम

लाल मिर्च – 60 ग्राम

दखनी मिर्च – 40 ग्राम

अनारदाना – 40 ग्राम

तेजपत्ता – 40 ग्राम

शाही जीरा – 40 ग्राम

आंबे हल्दी – 30 ग्राम

छोटी इलायची – 30 ग्राम

स्टार ऐनिस (फूल चक्र) – 30 ग्राम

खसखस – 30 ग्राम

जावित्री – 25 ग्राम

पत्थर का फूल – 25 ग्राम

कसूरी मेथी – 25 ग्राम

जायफल – 20 ग्राम

खस की जड़ – 20 ग्राम

सूखी गुलाब की पंखुड़ियां – 15 ग्राम

पीपल – 15 ग्राम

रतनजोत – 10 ग्राम

सब्जी का सीक्रेट मसाला बनाने का तरीका

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सबसे पहले सभी साबुत मसालों को अच्छी तरह साफ कर लें, क्योंकि कई बार धूल-मिट्टी भी मिली होती है. एक बात जो ध्यान रखें कि इनमें किसी तरह की नमी न हो. साफ करने के बाद एक भारी तले की कड़ाही को स्लो फ्लेम पर गर्म करें और जीरा, धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, शाही जीरा, जावित्री, जायफल और बाकी साबुत मसालों को अलग-अलग या थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हल्का भूनें. मसालों को तेज फ्लेम पर न भूनें, वरना उनका स्वाद कड़वा हो सकता है. जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद सभी मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें. अब इसमें कसूरी मेथी और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां डालकर एक बार फिर पीस लें.

इस तरीके से करें स्टोर

तैयार मसाले को छलनी से छानकर एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें. क्योंकि नमी से मसाला खराब हो सकता है, इसलिए इसे नमी से बचाकर रखें. इस तरह आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इस सीक्रेट मसाले की थोड़ी-सी मात्रा पनीर, शाही सब्जी, दाल, छोले, पुलाव, बिरयानी और ग्रेवी वाली सब्जियों में डाल सकते हैं. सिर्फ शाकाहारी ही नहीं बल्कि नॉनवेज डिशेज को भी टेस्टी बना देगा.

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