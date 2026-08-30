Secret Sabji Masala Recipe: दालचीनी-लौंग डालकर घर पर बनाएं ये सीक्रेट मसाला, 1 चम्मच डालते ही हर सब्जी में आएगा होटल जैसा स्वाद!
घर की सब्जी में होटल जैसा स्वाद लाने के लिए लोग ना जाने कितने साले बाजार से खरीदकर लाते हैं. मगर उनके बावजूद वो स्वाद नहीं मिल पात है. मगर आज हम आपको रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट मसाले की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार बनाकर आप लंबे समय के लिए स्टोर कर लीजिए और खाने में 1 चम्मच डालकर स्वाद ही बदल दीजिए.
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खड़े मसालों से खाने में स्वाद बढ़ता है. (PHOTO:AI)
Secret Sabji Masala Recipe: होटल और ढाबे में बनने वाली हर सब्जी का स्वाद हर किसी को पसंद आता है और जो सब्जी लोगों को अच्छी नहीं लगती है उसे भी खा लेते हैं. सिंपल दाल हो या मटर पनीर होटल में बनने वाली हर सब्जी का स्वाद बेमिसाल होता है, मगर घर में हजार कोशिश के बाद भी ऐसा खाना नहीं बना पाता है. मगर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होटलों में सब्जी का होममेड सीक्रेट मसाला तैयार किया जाता है, जिसे डालते ही सिंपल सब्जी का भी स्वाद दोगुना बढ़ जाता है.
आप भी घर पर यह स्पेशल सीक्रेट मसाला तैयार करके रख लीजिए, इसकी एक चुटकी से सब्जी, दाल और ग्रेवी में होटल जैसा स्वाद आएगा. इसमें कई तरह के साबुत मसालों और खुशबूदार सामग्री का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, आइए इसे बनाने का तरीका बताते हैं.
सबसे पहले सभी साबुत मसालों को अच्छी तरह साफ कर लें, क्योंकि कई बार धूल-मिट्टी भी मिली होती है. एक बात जो ध्यान रखें कि इनमें किसी तरह की नमी न हो.
साफ करने के बाद एक भारी तले की कड़ाही को स्लो फ्लेम पर गर्म करें और जीरा, धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, शाही जीरा, जावित्री, जायफल और बाकी साबुत मसालों को अलग-अलग या थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हल्का भूनें.
मसालों को तेज फ्लेम पर न भूनें, वरना उनका स्वाद कड़वा हो सकता है. जब मसालों से अच्छी खुशबू आने लगे तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद सभी मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लें.
अब इसमें कसूरी मेथी और सूखी गुलाब की पंखुड़ियां डालकर एक बार फिर पीस लें.
इस तरीके से करें स्टोर
तैयार मसाले को छलनी से छानकर एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें. क्योंकि नमी से मसाला खराब हो सकता है, इसलिए इसे नमी से बचाकर रखें. इस तरह आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इस सीक्रेट मसाले की थोड़ी-सी मात्रा पनीर, शाही सब्जी, दाल, छोले, पुलाव, बिरयानी और ग्रेवी वाली सब्जियों में डाल सकते हैं. सिर्फ शाकाहारी ही नहीं बल्कि नॉनवेज डिशेज को भी टेस्टी बना देगा.